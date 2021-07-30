Alexander Mcqueen新款厚底鞋大熱　10款名牌小白鞋Dior顯腿長

小白鞋百搭又歷久不衰，無論配搭裙裝或是褲裝，一樣時尚好看，是女生鞋櫃必鞋款。像是Alexander Mcqueen的小白鞋「Oversized」自面世以後風靡多年，連圈中出名有fashion sense 的蔡卓妍（阿Sa）也是Mcqueen小白鞋的粉絲，擁有數對同款不同色。

2021秋冬季，Alexander Mcqueen再推出全設計的小白鞋「Plimsoll」，相信有望媲美「Oversized」的人氣！



Alexander Mcqueen Plimsoll小白鞋同樣有着女生最愛的超厚橡膠鞋底。（savannahs.com）

Alexander Mcqueen推出全新厚底小白鞋 10款2021必看名牌波鞋

Alexander Mcqueen在2016年首次推出「Oversized Sneaker」，全白簡單流暢外型，鞋跟飾有品牌高辨識度標誌，加上厚身橡膠鞋底，舒適且有增高效果，顯高又顯腿長，難怪俘獲一眾女生。

Alexander Mcqueen「Oversized」人氣高居小白鞋界多年，品牌再推出新系列望能有創傳奇，繼輕工業風的「Tread Slick」，2021秋冬季延續厚底設計推出「Plimsoll」；波鞋以圓形鞋頭設計，與「Oversized」一樣，鞋後流線形設計並飾有品牌標誌，簡約又具高辨識度；「Plimsoll」同樣有着女生最愛的超厚橡膠鞋底，舒適又可顯腿長，今次鞋底身同樣飾有「Alexander Mcqueen」字樣，底部更是印上銀蓮花線條，呼應「水與銀蓮花」的本季設計主題，非常細緻。

▼▼▼【按圖看】Alexander Mcqueen Oversized Sneaker風靡多年，連阿Sa蔡卓妍也是小白鞋的粉絲，新出的「Plimsoll」能否打破傳奇？即看Alexander Mcqueen Plimsoll波鞋細節位▼▼▼

+ 3

韓國女子組合Red Velvet成員JoyDior-ID小白鞋的日常穿搭。（_imyour_joy@instagram）

「小白鞋」已成為各大時尚品牌的人氣款式，像年初Dior便推出了「Dior-ID」，設計有別以往的小白鞋，把鞋帶隱藏於紋理及橡膠鑲片下，鞋帶位置從高處看下去便是蝴蝶結，非常可愛，除了全白設計，鞋身烙印著品牌金色標籤位置可選深藍色、粉色、綠色或紅色，今個秋冬更加入珍珠與撞色設計，增加趣味色彩；厚底的設計也是女生們一大不可抗拒的「心機位」，一穿即有顯腿長效果。

▼▼▼【按圖看】2021年各大品牌都推出了不同的小白鞋，Alexander Mcqueen Plimsoll為21/22秋冬打開序幕，LV更會在11月推出首對中性小白鞋，快看看還有哪些小白鞋新品及價錢▼▼▼

+ 15

▼▼▼同場加映：【按圖看】2021年春夏，除了是腋下手袋的天下，更是掀起方形「空姐袋」熱潮，除了 Saint Laurent Le Maillon 手袋，2021年還有不少低調簡約手袋有望成為人氣之選，看看哪款最合心水▼▼▼

+ 16

▼▼▼同場加映：【按圖看】名牌手機殼如今大行其道，除了Hermès以外，Chanel、Loewe等品牌都紛紛推出手機殼，既有保護手機功用又有時尚感，奢華矚目程度絕不少於一個名牌手袋！▼▼▼