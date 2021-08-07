Gucci豪門謀殺案｜Jackie 1961手袋風靡60年　Gucci 5大必買經典

【名牌手袋／Gucci豪門謀殺案】Gucci不單設計精彩，就連品牌故事都與眾不同。Gucci第三代繼承人Maurizio Gucci前妻Patrizia Reggiani於1995年買兇殺夫，被判入獄29年，因而改編被拍成由Lady Gaga主演的電影--《Gucci：豪門謀殺案》，最近電影預告片一出，隨即成為熱話。



Lady Gaga飾演Gucci第三代繼承人Maurizio Gucci前妻Patrizia Reggiani。（《Gucci：豪門謀殺案》劇照）

Gucci Jackie 1961風靡逾60年 5大不敗經典系列

意大利奢侈時裝品牌Gucci在1921年面世，設計以馬術用品為設計靈感，在不同服飾中都可看到馬鞍、馬鞍扣、彈簧鎖等元素；早在50、60年代，Gucci已成為上流社會女士愛用的手袋。

充滿愛恨情仇的Gucci家族，從起家發跡再到衰落也不過三代而已，脫離了家族經營的Gucci，經歷過不同的改朝換代，1994年設計師Tom Ford入主Gucci後，一洗頹氣，賦予了品牌嶄新的摩登形象，讓Gucci起死回生；2004年，設計師Alessandra Facchinetti短暫執掌了兩季，再為Gucci注入了優雅靈魂；直到Alessandro Michele出任創意總監後，Gucci更是進入了黃金時代，大膽時尚的意念令Gucci在時尚舞台大搶風頭，人氣持續上升。在其帶領下，Gucci不時搶佔Lyst「熱銷品牌排行榜」的第1位，更是全球最火紅的時尚品牌之一。在芸芸的Gucci手袋款式中，有哪5大不敗經典系列最值得擁有？

▼▼▼延伸閱讀：Gucci 豪門謀殺案｜時尚界「黑寡婦」買兇殺夫始末 揭拜金女復仇▼▼▼

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在《Gucci：豪門謀殺案》中，Lady Gaga飾演Gucci第三代繼承人Maurizio Gucci前妻Patrizia Reggiani，在剛釋出的劇照中，作為女主人的Lady Gaga便拿着初代的「Jackie 1961」，手袋在1958年初次面世，當時還叫「G1097」Jackie 1961的半月型上膊設計，令女士們可以解放雙手，加上袋形容量大又實用，深受政壇和社交界的女士喜愛，就連曾經的美國第一夫人Jacqueline Kennedy也是用家之一，當時常常揹它與甘迺迪總統出訪。

Gucci Jackie 1961 手袋原名為「G1097」。（gucci@instagram）

現任Gucci創意總監Alessandro Michele在20/21秋冬更讓Jackie 1961捲土重來，在手袋造型上加以改良，以更簡約，更俐落的線條設計重現大家眼前，手袋且備有可更換的2條揹帶，令使用方式的靈活性更大。

90年代初，戴安娜王妃就用到Gucci竹節手柄袋，因而袋款命名為「Gucci Diana」 。（gucci@instagram）

除了靈感來自馬術的Jackie 1961為經典之作，Gucci的竹節手柄也是標誌性設計，也受時尚代表的戴安娜王妃的寵愛。

90年代初，戴安娜王妃是狗仔隊的目標，不時也拍攝到她手拿着Gucci杏色竹節手柄大型手袋，Alessandro Michele今季為手袋改革，加入可拆卸式的霓彩皮革帶，維持提把形狀且增添獨特性，並名為「Gucci Diana」紀念戴安娜王妃。

▼▼▼【按圖看】Gucci 剛好創立100年，多年來推出不同人氣手袋，更是Lyst「熱銷品牌排行榜」第1位的常客；眾多經典名牌手袋價格沒有數萬元都不能高攀，而Gucci經典手袋定價較為入門，萬多元港幣便可入手，是小資女的不二之選，按圖即看5大不敗Gucci經典系列▼▼▼

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▼▼▼同場加映：CHANEL已於7月1日進行本年度第二次季節價格調整，CHANEL經典手袋款如過往一樣難逃加價命運，其中以CHANEL Classic Flap Bag加幅最高，漲價後突破6萬元，超出粉絲們的預期。哪些袋款成保值王值得盡快入手投資？▼▼▼

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