七公主｜陳瀅Chanel、Hermès手袋珍藏　$1XXX爆款小資手袋售罄？

陳瀅（Jeannie）於無綫熱播劇集《七公主》飾演由內地來港，生活艱苦、充滿負能量的「君月」。現實中的陳瀅自小在加拿大溫哥華長大讀書，畢業後回流香港由模特兒開始入行，外形亮眼，是不少人心中的「女神」。陳瀅穿搭時尚，更有不少名牌手袋如Chanel、Hermès、Louis Vuitton等珍藏。



陳瀅（Jeannie）在《七公主》飾演由內地來港生活的女生與現實中的她大有不同。（missjni@instagram）

陳瀅愛用小手袋 如何選出特別卻長青款？

陳瀅（Jeannie）不時在Instagram中分享她日常造型照，成為女生穿搭靈感來源，如果你是手袋控，可能早就留意到陳瀅所用的手袋不是當季款，便是熱門款式，十分緊貼潮流，而有些手袋款式更是可能有錢也買不到！

比起實用型的大手袋，陳瀅似乎更喜歡設計精緻的手袋，其中她最常用的便是Chanel手袋。說到Chanel，不少人考量到保值的因素，而選擇長青、經典款，陳瀅卻不甘於平凡，愛用潮流款式設計，像是Chanel Flap Bag，她也會選擇入手有珍珠設計，又或是牛仔布等元素等名牌手袋，更加獨特搶眼。

▼▼▼陳瀅對時尚有獨特觸覺，鍾情Chanel Vintage、Hermès等手袋，有哪款手袋可能有錢也買不到？▼▼▼

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陳瀅雖然日常大多都愛用一線名牌手袋，但熱愛穿搭的她也會發掘不同的小眾品牌，例如近年紅爆網絡的By Far腋下手袋，也深得陳瀅歡心。By Far手袋大概2千多港幣便可入手，是小資女可考慮的品牌；此外，陳瀅同款的美國品牌人氣Shopping Bag，低至約1,162港元（約150美金）就買到，但要買也是有難度，手袋常常在「售罄」當中。

▼▼▼按圖即看陳瀅Chanel、Hermès以外萬元以下手袋之選，到底是哪個人氣實惠手袋常常售罄中一袋難求？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：黃翠如在無綫新劇《七公主》中飾演性格強悍的律師，為了打贏官司不擇手段，她在Instagram分享拍攝時特意減了十多磅，因為想加強角色「刻薄」的感覺。戲外的黃翠如卻有小女人一面，閒時會到街市買餸，學做陶瓷，結婚後亦保持「慳家」性格，不追求名牌，手袋全是數千元甚至數百元就能入手，點擊看黃翠如小資女手袋▼▼▼

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▼▼▼同場加映：CHANEL已於7月1日進行本年度第二次季節價格調整，CHANEL經典手袋款如過往一樣難逃加價命運，其中以CHANEL Classic Flap Bag加幅最高，漲價後突破6萬元，超出粉絲們的預期。哪些袋款成保值王值得盡快入手投資？▼▼▼