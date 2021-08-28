CELINE減價低至5折　容祖兒同款BURBERRY$7XXX　15款減價名牌手袋

名牌手袋減價｜The Outnet、Yoox等網購平台的減價優惠向來吸引，有時更甚至低至歐美Outlet價錢！是次的減價名牌手袋只要HK$10,000預算以下，便可以入手CELINE、Gucci、Burberry等名牌手袋人氣款式，其中女生大愛的Chloé更低至4千多元，款式更是多不勝數，小資女們又怎可錯過！



少女時代的允兒也是Chloé C Bag的用家。（yoona__lim@instagram）

明星同款減價名牌手袋 15款HK$10,000以下減價名牌手袋

Chloé自在Gabriela Hearst入主後，「Faye」、「Drew」的熱潮似乎稍有退卻，繼而由「C Bag」與鎖扣設計的「Aby」頂上，成為Chloé時下大受歡迎的熱賣款。「C Bag」是復古方形小手袋，飾有大大的C Logo，深受一眾明星歡迎，如昆凌、鄭秀文、 S.H.E 的 Ella等女星都是其用家；「Aby」則設計大方及兼具容量的優點，成為了OL返工袋的好選擇，而在Yoox就可以減價優惠入手。

容祖兒也鍾情於Burberry Tote Bag。（yungchoyee@instagram）

減價的名星同款手袋又豈止一款，容量大、耐用不但是返工袋首選，更是旅行外出的百搭手袋，其人氣之選當然是近年火到不行的Dior Book Tote，不過不是人人都捨得「粗用」2萬元的手袋，而Burberry早年推出的Tote Bag便是好選擇，袋身非常輕巧，實用好裝，就連容祖兒也是用家之一，現在於The Outnet購買更有6折優惠，只需7千多便可入手！

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

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