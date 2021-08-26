名牌手袋｜Chloé Woody新設計勢成爆款　Chanel隱藏袋王升值力高

名牌手袋｜Tote Bag設計大多以容量為主打，不少女生都喜歡用作返工袋，或是旅行手袋使用，不過隨著休閒風盛行，加上不少品牌把Tote Bag尺寸愈出愈細小，讓許多女生都紛紛迷上，就如人氣席捲全球的Chloé Woody Tote Bag，本來只是手柄袋款，現在新一季更再加上了揹帶設計，讓人又有把她帶回家的理由了！



Chloé Woody Tote Bag「新版」加入揹帶設計，令實用度再進一步提高。（jenniemouselife@instagram）

Chloé Woody新色新揹帶 10款經典名牌Tote Bag推介

自2015年Gabriela Hearst入主Chloé後，品牌陸續推出實用時尚的it bag，今年首次推出的Chloé Woody Tote Bag便成為人氣手袋，鍾情帆布袋的日本女生更是一手一個。

Chloé Woody以防水棉帆布製造，米白色袋身，配上印有「Chloé」字樣的飾帶，辨識度高，另加入黑色或啡色小牛皮皮革飾邊，令整個本來休閒感重的帆布袋添加奢華感；踏入秋冬季，Chloé增添了「Terracotta Orange」與「Jade Green」顏色選擇，兩隻低飽和度的配色令手袋感覺更溫柔。

有些女生對於只能手提或肩揹的Chloé Woody Tote Bag卻步，現在全新的小尺寸版本加入了可拆卸的肩揹帶設計，令實用度進一步提高，一袋可以手挽、斜揹、單肩等方式使用；而且肩揹帶更是可調節長度，簡直是專為亞洲女生而設，加上採用帆布物料，定價可算是名牌手袋的入門級，相信定必再掀起一陣搶購潮。

▼▼▼Chloé Woody Tote Bag在新一季不但加入新顏色，更為小尺寸配上揹帶，按圖看看更多手袋圖與價錢▼▼▼

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在小手袋的盛行下，名牌手袋的Tote Bag設計也推出了不同尺寸去迎合市場需要，像是Chloé Woody、VERTICAL CABAS SMALL CELINE、Balenciaga Navy Small Cabas等經典設計都推出了不同大小款式。

Chanel Shopping Bag 升值力高。（stellahyc@instagram）

唯獨是「Deauville」Chanel Shopping Bag設計仍堅持大尺寸，手袋印上「Chanel」及雙 C Logo，辨識度高，並飾上品牌總壇地址「31 Rue Cambon」，設計簡單，卻集齊Chanel標誌性元素，備有短手柄及長鏈帶，深受不少OL喜愛。而且根據時尚網站BRAGMYBAG統計的「2015 -2019 Chanel最有升值潛力手袋」，第1位並非Chanel Classic Flap Bag，也不是Coco Handle，而是Chanel Shopping Bag，升值達82%，而現時定價也是2萬元左右，比起破6萬的Flap Bag像是更值得投資，可說是Chanel中的「隱藏版」袋王。

▼▼▼各大名牌都有推出具標誌性的Tote Bag設計，而且定價屬入門級，像是Loewe、Balenciaga都不過萬玩，按圖即看10款經典名牌Tote Bag▼▼▼

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