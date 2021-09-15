Uniqlo/GU新品｜U秋冬系列藏Heattech新品　GU連身裙防UV$249入手

Uniqlo 每季新品，都有不少粉絲期待。Uniqlo U系列公布開售日期，由前 Hermès 創意總監 Christophe Lemaire 主理，今季Uniqlo U實用百搭，返工抑或悠閒外出均合適；GU也釋出秋季系列，今季有甚麼驚喜與必搶貨？



新Uniqlo U 2021秋冬系列於9月17日登陸香港。（Uniqlo）

Uniqlo U 2021秋冬系列走中性調子 GU必買百元外搭背心

Uniqlo U由前 Hermès 創意總監 Christophe Lemaire 主理，每季都大受歡迎，全因設計簡約、百搭，又不失質感、功能性。

2021 秋冬系列Christophe Lemaire以中性調子配合自然明亮色調為主，營造和諧平穩的色彩配搭，突顯女性的優雅中帶休閒的格調，且今季質料柔軟，單品富層次感、的多用途，不論是在家穿搭、返工通勤、外出玩耍或到公園散步也十分合適。女裝更着重兼容簡約與優雅的美學，從流暢線條的圓領針織衫到精緻的牛仔恤衫款外套，柔軟觸感與百搭的設計，輕鬆配搭出層次穿搭。

HEATTECH保暖襪有驚喜

Uniqlo U 系列，其中一大驚喜，是首次加入HEATTECH保暖技術的襪子，而且男女通用，顏色百搭，易配搭，適合怕凍的朋友。

▼▼▼【按圖看】由前Hermès 創意總監 Christophe Lemaire 主理的Uniqlo U系列 9月17日登陸香港，Uniqlo U 2021秋冬系列共有35款女裝，29款男裝及15款童裝。▼▼▼

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GU秋季系列已上市。（GU）

GU今季一貫東京時尚風格，充滿活力為主，配色都以溫柔、粉嫩為主，打破秋天的沉悶，例如櫻花粉、橙黃色、湖水綠；GU秋季更推出不同背心外搭，有羊毛設計，也有針織設計，令造型更多變、有層次，簡單內搭一條連身裙便可以外出，而且配色令女生看上去更溫文，約會打扮最適合不過；GU的「Tiered dress」更有防UV功能，經常戶外活動最合適。

▼▼▼【按圖看】GU一貫東京時尚風格，充滿活力為主，多款穿搭單品合適夏天轉秋天的衣著配搭▼▼▼

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