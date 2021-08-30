ZARA新季人氣白衫系列　必學白Tee去黃方法　鹽、牙膏能有效去漬?

「白Tee」是衣櫃中的必備款，永不受潮流左右。Zara在新一季中，更推出了「The White T-Shirt Collection」，低至HK$79就可以入手時尚百搭的T恤。想「白Tee」保持光潔如新？就要同時學會以下3個白Tee去黃清潔方法！



Zara The White T-Shirt系列共有6件白色上衣單品。 （zara.com）

Zara推出平價基本款「白Tee」 H&M具潮流感 Mango夠經典易襯

Zara新季推出「The White T-Shirt Collection」系列共有6件白色上衣單品，有最基本款的白Tee，也加入了不同潮流元素，如短版設計、公主袖、不對稱剪裁，甚至是削肩款式等，非常多元化，無論你是甚麼風格的女生，都可以找到適合自己的風格，即使是穿「白Tee」也絕無悶場。

白色衫之所以歷久不衰，時尚百搭絕對是一大原因，怎樣配襯也不會出錯，只要簡單配搭西裝外套便是率性返工Look，而換上飄逸的長裙即可轉變為溫文約會Look，造型永不失手。除了Zara的「白Tee」系列以外，H&M與Mango都推出了不同百搭的白色衫，例如H&M便加入了更多當季的元素，如綁結、無袖等，而Mango的設計更符合永恆經典，用作配襯返工造型也同樣大方得體，保養好的話「年年著」也不是問題。

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白色衫會因保存不當、汗漬和油脂導致發黃。（Mediamodifier / Unsplash）

在放洗衣機前多1步 拯救發黃白色衫

白色衫雖然得人歡心，但穿白色衫也有一種壓力，除了怕一不小心便弄污，白色衫更容易有「發黃」的問題，成因可能是衣服保存不當、存放太久，又或是衫上的汗漬和油脂未有及時清洗，又或是洗衣液或肥皂等殘留在衣物上，也可能導致白色衫發黃。

白色衫發黃，不一定要丟掉。坊間也有不少簡易白色衫去黃方法，而材料也非常簡單，如可使用白醋、檸檬、小蘇打、鹽、牙膏等可有助清潔去黃，而白色衫也不一定要手洗，放到洗衣機清洗一樣可以，方法重點必先要「浸一浸」？

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此外，想要去除小白鞋污漬，未必一定要購買專用的白鞋清潔劑，只要利用4項家中必定會有的小工具一樣可以幫到手，最重要更是按照鞋履材質而選擇清潔方法，例如是把白醋混合清水浸泡再輕力在污漬位置重點擦洗即可，切忌過份用力摩擦而令鞋履變形受損。清洗完畢後，放入「這物件」原來也有助快速晾乾！

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