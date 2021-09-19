名牌手袋｜何超蓮熱捧Cartier入門級新手袋　10大翻蓋名牌袋推介

名牌手袋｜Cartier首飾系列「Love」、「Juste un Clou」都是人氣熱賣款，2019年推出的以Cartier經典珠寶盒為設計靈感的Guirlande de Cartier手袋，同樣全球注目，今季Cartier又有手袋新作「Double C de Cartier」，相信定會勢必火紅，剛成為人妻的Lily Colins已率先成為用家。



Cartier在9月推出全新「Double C de Cartier」。（cartier＠instagram）

2021年10款必備翻蓋名牌手袋 鎖定Cartier、LOEWE新經典作

Cartier在9月推出全新「Double C de Cartier」款式及配色；手袋長身翻蓋設計，以光滑小牛皮製成，飾上品牌字首為題、交織的雙「C」珠寶搭扣，簡約地展現優雅；手袋配鍊式肩背帶，可肩揹或斜揹，在沉實的秋冬配搭中加添個性造型感；配色方面，除了有Cartier經典的櫻桃紅色，也有黑色、卡布里藍、薄荷綠與粉色，價錢更是入門級別約2萬，質感貴氣時尚，甚至比今年大熱的CELINE Triomphe便宜千多元，值得入手。

荷里活女星Lily Collins、最美賭王千金何超蓮與台灣女星曾之喬已經率先揹上了「Double C de Cartier」手袋。Lily Collins以鮮紅的套裝配搭桃紅色手袋，突顯女性強悍個性的一面；何超蓮則以經典的卡其色大褸，配上粉色手袋，束起半馬尾的她，帶陣陣少女溫文風；向來甚有時尚觸覺的曾之喬就以薄荷綠手袋，配平口上衣及闊身牛仔褲，展露小性感之餘，又充休閒滿個性，女生不妨可以參考她們的穿搭方法，展現不同女性美。

▼▼▼Cartier 9月推出新手袋「Double C de Cartier」Lily Collins、何超蓮與曾之喬已經率先揹了，按圖看看她們的穿搭，與手袋的細節位▼▼▼

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翻蓋式手袋設計基本是萬年長青款，永不會過時，設計以時尚簡約為主調，大多在手袋上飾上品牌最標誌性的Logo，配上不同鍊帶與皮肩帶，百搭易襯，像是CELINE Triomphe Shoulder Bag與DIOR Caro Bag，設計不花不巧卻講求細節，低調中見貴氣，是近年的人氣之選；此外，值得留意的還有LOUIS VUITTON Lockme Tender，袋身以減齡的粉色設計吸引，配有傳統金色鏈帶，亦有可拆式及可調節長短的寬肩帶，一袋多用，十分划算。

▼▼▼【按圖看】 Double C de Cartier手袋勢必火紅，價錢竟平過CELINE Triomphe ？10大翻蓋式名牌手袋有望成為人氣之選，看看哪款最合心水！▼▼▼

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