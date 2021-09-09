Chanel Vintage手袋升值潛力更勝Hermès？2021年4大保值名牌手袋

名牌手袋｜Gucci、Dior、Fendi等品牌近年的手袋吹起復古潮，不少設計都參照過往80年代，甚至是50、60年代的經典款式為藍圖，令復刻版以及Vintage中古名牌手袋款愈來愈受歡迎。美國二手名牌寄賣名牌平台The RealReal根據數據得出4款保值名牌Vintage手袋，升值潛力不容小覷！



Vintage名牌手袋不被潮流左右，在二手市場同樣受歡迎。（therealreal@instagram.com）

4大保值Vintage名牌手袋款 Hermès、Chanel並非第1？

想買保值名牌手袋不知從何入手？不妨參考美國二手名牌寄賣名牌平台The RealReal透過市場趨勢和內部數據的「2021年奢侈品轉售報告（2021 Luxury Resale Report）」，當們分析出4款Vintage名牌手袋，在過去兩年間無論是現代復刻版，還是Vintage中古版本的二手售價都有明顯增長，極具參考價值。

Hermès Constance在過去兩年的成交價大幅上升。（therealreal@instagram.com）

每個品牌都有自家經典手袋，歷史悠久，設計永恆又不退潮流，最重要是非常保值。好像是Hermès、Chanel手袋向來在女生心目中都是「袋王」，Hermès的「BCK」---Birkin、Kelly及Constance，於市場上往往可被抬價至過10萬，甚或是Vintage中古手袋的價值比一手復刻版更高，當中Box Bag設計的Hermès Constance，在本年度保值名牌Vintage手袋中排第4位；而今年曾經過兩次季節價格調整的Chanel，就繼續由人氣無可取代的Classic Flap Bag的帶領下成為第2，新版的Classic Flap Bag現已加至HK$61,100，可見早買早享受之餘，名牌手袋也是一種保值投資。而打敗Hermès、Chanel等奪得最保值Vintage名牌手袋第1位的，又會是哪品牌的手袋？

▼▼▼【按圖看】Vintage名牌手袋保值力高，到底第一位是哪個品牌的手袋？現代版復刻版也只需HK$17,000便可入手？即看2021年4款最保值名牌手袋！▼▼▼

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