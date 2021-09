名牌手袋｜2021秋季10大IT Bag　LV重現人氣經典款　BV勢必火紅？

名牌手袋|每逢開季之始,手袋永遠都是最吸引女生的眼球。各大品牌的秋冬系列經已上市,相信大家都留意到Dior把多款人氣手袋推出「Micro」尺寸,非常可愛,而Fendi則推出柔軟手提包「FENDI First」。在眾多手袋設計中,哪一款會成為2021秋季「IT Bag」呢?



LV、Prada經典款今季有望再次成為「it bag」。(misselvani@instagram)

2021年秋季人氣IT Bag LV、Prada經典款重出江湖勢必火紅?

復古風在近年愈吹愈熱,最具代表的便是腋下袋,當中Gucci Jackie 1961、CELINE Ava與Prada Cleo等都是人氣款式,明星用家多不勝數,像是IU、BLACKPINK Lisa、Angela Yuen、吳千語等。今個秋季不少品牌乘著復古風熱潮,接力重新推出或演繹經典款手袋,「復古、經典」無疑是2021年秋季手袋代名詞。

美國時尚平台Who What Wear便根據時裝騷與Instagram中的熱門程度,預測了10款名牌手袋將會成為今季的「IT Bag」代表,Gucci Jackie 1961已榜上有名,另外,Prada與Saint Laurent的腋下袋也值得留意;如果經典款未能滿足胃口,哪麼由年僅35歲英國設計師Daniel Lee執掌後的Bottega Veneta,就定能為你帶來驚喜。BV近年努力突破舊有傳統形象,短短時間便令沉寂多時的BV起死回生,繼有雲朵包之稱的「The Pouch」、街拍爆款「 The Arco」在時尚界大放異彩後,BV在今季又有哪款手袋值得入手?

▼▼▼【按圖看】「2021年秋季人氣IT Bag」預測:不只有新手袋才能成為「IT Bag」,以下注目手袋同樣氣勢如虹,不容錯過!▼▼▼

