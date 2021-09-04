名牌手袋｜2021秋季10大IT Bag　LV重現人氣經典款　BV勢必火紅？

名牌手袋｜每逢開季之始，手袋永遠都是最吸引女生的眼球。各大品牌的秋冬系列經已上市，相信大家都留意到Dior把多款人氣手袋推出「Micro」尺寸，非常可愛，而Fendi則推出柔軟手提包「FENDI First」。在眾多手袋設計中，哪一款會成為2021秋季「IT Bag」呢？



LV、Prada經典款今季有望再次成為「it bag」。（misselvani@instagram）

2021年秋季人氣IT Bag LV、Prada經典款重出江湖勢必火紅？

復古風在近年愈吹愈熱，最具代表的便是腋下袋，當中Gucci Jackie 1961、CELINE Ava與Prada Cleo等都是人氣款式，明星用家多不勝數，像是IU、BLACKPINK Lisa、Angela Yuen、吳千語等。今個秋季不少品牌乘著復古風熱潮，接力重新推出或演繹經典款手袋，「復古、經典」無疑是2021年秋季手袋代名詞。

美國時尚平台Who What Wear便根據時裝騷與Instagram中的熱門程度，預測了10款名牌手袋將會成為今季的「IT Bag」代表，Gucci Jackie 1961已榜上有名，另外，Prada與Saint Laurent的腋下袋也值得留意；如果經典款未能滿足胃口，哪麼由年僅35歲英國設計師Daniel Lee執掌後的Bottega Veneta，就定能為你帶來驚喜。BV近年努力突破舊有傳統形象，短短時間便令沉寂多時的BV起死回生，繼有雲朵包之稱的「The Pouch」、街拍爆款「 The Arco」在時尚界大放異彩後，BV在今季又有哪款手袋值得入手？

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