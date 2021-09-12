名牌手袋｜Fendi、Givenchy手袋減價85折　15款OL大愛名牌返工袋

名牌手袋減價｜大容量手袋實用又易襯，向來都是用作「返工袋」的首選。網購平台net-a-porter正進行85折優惠，多款OL們大愛的名牌手袋如Givenchy、Alexander Mcqueen及Jimmy Choo等也在減價之列，即看哪15款手袋最值得入手！



Givenchy Antigona是品牌經典手袋。（borislavasekova@instagram）

15款返工名牌手袋減價精選 Givenchy、Alexander Mcqueen經典耐用

Givenchy Antigona是值得留意的其一款的減價手袋，它是品牌經典的袋款，於 2010年秋冬首度亮相，Antigona立體俐落的手袋輪廓，前衛又時髦，凸顯品牌內剛外柔的精神，尺寸更由迷你版到L號大尺寸統統都有；手挽設計可手提同時，也有側背背帶，簡單時髦也很實用，無論是上班，還是Hangout出街用都非常適合，易於配襯任何造型，當年一推出旋即受到時尚達人的喜愛。

其後，Givenchy Antigona 10周年時更加入軟皮設計，另有一種慵懶柔美感，顏色方面也呼應著柔和氣質的形象，提供淺卡其、象灰等。net-a-porter正進行85折優惠，Givenchy Antigona也是減價名單中，由原價HK$15,970，減價至HK$13,575便可入手大尺寸。

net-a-porter進行85折優惠，BALMAIN Tote Bag減價後的價錢相當吸引！（net-a-porter）

另外，大Tote Bag 設計在今年也是火到不行，話題手袋款必要數到Dior Book Tote，不過定價在2萬以上絕非親民，幸好預算在千元級別的，也有其他時尚好選擇，例如是Tom Ford、BALMAIN都有推出Tote Bag設計。Tom Ford以全黑帆布袋為主調，袋身中央印上Logo點綴，簡約型格，減價後售HK$8,329；而BALMAIN則是米白色帆布袋身，配焦糖色皮革飾邊休閒時尚，香港官方售價HK$9,200，減價後只需HK$6,481。如果想選擇皮革款Tote Bag，同樣有Alexander Mcqueen與Jimmy Choo，6千左右便可入手，十分划算。

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）

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