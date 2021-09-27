2021首選這7款精品拖鞋！LV﹑Chloé、Dior、Gucci 亮眼時尚兼舒適

平底拖鞋，是懶人時尚穿搭的必備單品！編輯在此推薦幾雙精品級的平底拖鞋，從Gucci、Dior、LV、Chloé到Balenciaga…就算在家，也要時髦！



Gucci

這雙有著Gucci經典印花的「Supreme」系列帆布拖鞋，穿著相當舒適有型，猶記當初一推出可紅了，街上的穿搭曝光率超高，我相信是這波拖鞋風潮的最大始祖推手了！

Louis Vuitton

這雙「Sunset」平底舒適拖鞋以綠色滑面小牛皮製作，設計時尚，且易於配搭。拖鞋設有襯墊鞋面，可透過魔術貼調節符合腳型，鞋墊也令穿著時更加舒適。而「Vuitton」橘色橡膠飾牌，對比、點綴的色調，也將這雙拖鞋的設計更臻完美。

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Balenciaga

這幾年各大品牌也推出了可愛的毛毛拖鞋，而巴黎世家這系列拖鞋，也算這波風潮的推手之一，全毛的設計，走在家裡肯定超保暖又舒服啊！

Bottega Veneta

符合人體工學的紋理鞋墊，加上容易辨認的經典編織，BV人氣懶人拖鞋，可說是不少時尚編輯或網紅們家裡都必備的品牌款式。而亮眼的鮮黃色，在有型及舒適之間完美拿捏平衡。

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Dior

Dior這雙「Dway」拖鞋，以經典的海軍藍配上紅色心形「I Love Paris」圖案為主要特色，可愛又討喜。其「Christian Dior」的刺繡標誌，令人一眼認出品牌設計特色。此款式線條簡約，也方便穿脫，營造休閒風格。

Chloé

Chloé這雙「Woody」拖鞋鞋面採用涼爽、透氣的Logo帆布，粗體白字在淡淡的玫瑰粉襯托下更顯醒目，兼具時尚美感與舒適感。

Burberry

雙繞式設計的Burberry拖鞋款，選用百分之百皮革製作，顯氣質的米色帆布飾有品牌徽標印花。不論是在家自穿，或是外出上搭度假風連身裙，絕對都很適合。

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