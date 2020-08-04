【夏日穿搭】還是白色波鞋？　必看夏天心動的「果汁色」球鞋巡禮

身為一個熱愛買球鞋的女子，摩登少女我時時刻刻都在關心有關球鞋的新資訊，所以這回～我要來想各位介紹的，是今年夏天一定要擁有的「果汁色」球鞋！ 雖然我們都知道，最好搭的球鞋顏色非「白色」莫屬，但是打開鞋櫃後看到清一色的白色球鞋，說實話，還是會小小的疲憊吧！覺得自己怎麼沒有別的顏色的鞋子，我們是不是人很無趣（還是是摩登少女想太多？）現在的球鞋越做越繽紛，不買一雙怎麼可以？

先來一覽各種「果汁色」球鞋，哪雙是你心頭好？（按圖細閱）↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

#泰奶色：New Balance 990v5

去年8月上市的New Balance 990v5，選用了2019年度Panton色活珊瑚橘，為全新990v5揮灑上粉嫩新配色，雖然說它是以珊瑚色做設計的靈感，但實際上橘色調的它就像是泰國奶茶那種偏橘的奶茶色，充滿活力又可愛，好像去到泰國一樣，自在又瀟灑。

#葡萄柚色：Adidas Originals Falcon

摩登少女個人一直都是Adidas Originals的忠實粉絲，而在Falcon中以粉色與橘色交織而成的漸層粉色系，看起來就像是酸酸甜甜的葡萄柚汁，甜美又消暑，連喜歡浪漫風格的女孩都能輕鬆駕馭。

#牛油果牛奶：CONVERSE Renew Canvas

請不要小看這雙CONVERSE Renew Canvas！擁有標準牛油果牛奶的顏色的它，採用了廢舊塑膠瓶煉成的聚脂纖維製作而成，簡單來說就是一雙環保愛地球的帆布鞋，那穿起來的感覺呢？根據已經入手的網友表示，穿起來就和平常的帆布鞋沒什麼差別，清新的顏色根本今夏必擁有。

#奶茶色：FILA RAY TRACER

如果要推薦很萌很可愛的老爹鞋，那絕對要提到FILA了，你們說是不是？兼具時髦感與復古感的奶茶色RAY TRACER，比起白色的基本款更多了一絲個性，也不用擔心這個顏色會不好搭配，屬於溫暖色系的它，不論是陷阱妹或是文青風都很百搭的。

#橙色：Nike air max95

身為Nike經典款的air max95，它多變的顏色搭配應該不用摩登少女特別多說什麼了吧！大家應該都有印象它曾出過粉紅色、灰色這類偏向安全牌的顏色，但是！它其實也有出了這種充滿夏季感的黃橘色版本啊！感覺就像是橙汁的它，配一雙白色長襪根本超級可愛。

#草莓牛奶色：Vans STYLE 36 DECON SF

Vans也是摩登少女心中熱愛出鮮豔色系鞋款的品牌呢！這雙Vans STYLE 36 DECON SF層因為有網友在網上發問說：「請問這是灰Ｘ綠色還是粉紅Ｘ白色」而聲名大噪，它是粉紅色Ｘ白色啦！這麼可愛的草莓牛奶色，有少女心的你妳你～下次逛街時就把這雙納入蒐藏吧！

女人的鞋子永遠都少一雙，請各位心動的女孩們把這句話當成自己人生的座右銘，看到喜歡的鞋子，試穿了發現腿好像變細變長了，那別猶豫就買了吧～今年夏天選鞋子的時候就別指糾結在你習慣的顏色，勇敢嘗試些亮色系的鞋子，一起度過繽紛盛夏吧！

延伸閱讀：

Somi、Lisa都這樣穿！8位韓星「短褲穿搭」再胖也能超顯瘦！

韓妞挑選T恤時會注意的小細節！7個tips從此網拍不怕踩雷買到醜時尚

【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：酪梨牛奶、柳橙蘇打...今夏看了就心動的「果汁色」球鞋穿搭就是他們！】