名牌銀包｜2021秋冬10大黑色名牌銀包　CHANEL、CELINE夠小巧實用

名牌銀包｜風水師指銀包愈新愈易聚財，有指最好每3年就要換新，有助於財運。無論是否可對財運有幫助，但也是女生買新銀包的好藉口。

名牌銀包數千元便可入手，是很多小資女的名牌入門單品，各大品牌的秋冬系列已經面世，即看2021/22秋冬有甚麼短銀包推介。



CHANEL CLASSIC SMALL FLAP WALLET（CHANEL）

2021秋冬黑色名牌短銀包推介 CHANEL銀包尺寸如Card holder

黑色銀包不但在風水角度五行屬水，有指是聚財的顏色，可使人擁有穩定的財源，在時尚角度來看，黑色設計向來是各大品牌的經典款，從不被潮流左右，而且較為耐用不易髒。說到最愛歡迎的銀包顏色，黑色一定是榜首，近年隨着小手袋的流行，不少女生都由長銀包改投短銀包的懷抱，受歡迎程度也不斷上升。

今年秋冬各大名牌也推出了黑色短銀包款，CHANEL有一款3摺式「CLASSIC SMALL FLAP WALLET」，尺寸猶如Card holder的大小，卻有着放紙幣與散銀的隔層，小巧實用，定能滿足一班在尺寸與實用程度之間糾結的女生。CHANEL CLASSIC SMALL FLAP WALLET同樣有着標誌性的菱形格紋與小「雙C」Logo，內層拼上經典酒紅色配色，投資一個用上十年也不會過時。

CELINE全新銀包款式3摺式「COMPACT WALLET」（CELINE）

CELINE在今個秋冬也推出了全新3摺式銀包「COMPACT WALLET」，採用亮面小牛皮，飾上TRIOMPHE金屬釘扣開關，內設計了4個信用卡插袋，1個紙幣口袋，且具備1個可拆除拉鍊釘扣卡片套，可單獨分開使用，一個價錢就可同時擁有CELINE的銀包及卡片套，性價比高。

▼▼▼【按圖看】除了CHANEL、CELINE外，Gucci、LV的新設計也非常經典；按圖即看「2021秋冬黑色名牌短銀包推介」▼▼▼

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