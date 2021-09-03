名牌銀包｜短銀包聚財5招放長輩利是增好運 　10大熱賣名牌短銀包

名牌銀包｜書藉《為什麼有錢人都用長皮夾？》作者龜田潤一郎指出，銀包決定1個人看待金錢的態度，而他發現大部份企業老闆都會使用長銀包，認為長銀包更能改善財運。不過，玄學家陳定幫師傅則認為只要將銀包維持整齊乾淨，搭配一些擺放財物小技巧即使是使用短銀包同樣可聚財。



銀包決定1個人看待金錢的態度，將銀包維持整齊乾淨是必需的行為。(selenaleelalee@Instagram)

龜田潤一郎為日本稅務顧問，在《為什麼有錢人都用長皮夾？》一書中表示自己因工作需要時時接觸不同行業的企業老闆，而那些企業老闆使用長銀包，讓每張紙幣都能像入住「豪華客房」般，下次還想「入住」的心態，改善個人理財觀念與更能聚財。

玄學家陳定幫師傅認為用短銀包同樣可聚財，但重點是要讓紙幣「房客」開心居住。(0202hn_@Instagram)

短銀包也可聚財？紙幣如「房客」需住在整潔的「房屋」內

玄學家陳定幫師傅在YouTube頻道分享有關銀包的風水資訊，同樣將銀包比喻為房屋，紙幣則是房客，只放需要使用的紙幣與卡片，讓「房客」開心居住在一間整潔的「房屋」內，不過並不局限於長銀包，同樣的道理運用於短銀包也適合。

至於如何增加財運，陳定幫師傅表示紙幣需向同一方向排列，以及可以擺放一些屬於好卦象的物件，例如在銀包內放有抬頭為自己的支票，又或是擺放一些外幣，建議想賺哪個國家的金錢就放該國家的外幣，同樣可以增加財運。

▼▼▼用短銀包對聚財沒有影響？【按圖看】短銀包5個聚財貼士，避免放單據讓「房客」住得開心有利增財運？▼▼▼

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新銀包3大注意事項 事前用1個月就要準備？

更重要的是，所用的銀包不能有破損與邊緣脫線的情況，否則就需更換銀包。

使用新銀包時亦有3大注意事項，除了向新銀包許願，以表達自己想要的財富數值以及擺放由長輩贈予的利是討個好卦象；更加可以擺放大量現金在新銀包內，在21天至1個月期間都不要使用該筆金錢，讓新銀包習慣裝有一定金額的金錢，注入銀包錢財滿滿的「記憶」。若擔心帶大量現金外出會危險或不自覺花光的話，陳定幫師傅建議可先準備後放於家中，1個月過後才使用新銀包，而裡面的金錢也可按需要使用。

想要增加財運的女生，一試陳定幫師傅的短銀包聚財貼士也無妨，順道能「斷捨離」一下，丟掉無謂的單據與卡片，亦有助減輕手袋重量與清空心靈。

▼▼▼【按圖看】新銀包3大注意事項，使用前需先擺放大量現金、單據必需清理？▼▼▼

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DIOR最近亦為Saddle Lotus Wallet新添了灰色老花帆布款。(nicole_foreverq@Instagram)

10款大熱名牌短銀包推介 DIOR馬鞍銀包更保值？

短銀包設計小巧精緻，易於收藏於小手袋內。CELINE、DIOR、GUCCI等奢侈品牌近年均推出短銀包款式，高實用度讓其抵買指數上升，編輯推介10款大熱名牌短銀包款式，HK$5,000以下就能購入。當中，DIOR Saddle Lotus Wallet更曾被美國二手名牌購物平台Rebag特別推介，指其二手價在2020年第一季度已有30%增長，為保值之選，DIOR最近亦為Saddle Lotus Wallet新添了灰色老花帆布款，有意購入新銀包的女生可多加考慮。

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