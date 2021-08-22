名牌鏈條銀包功能多　縮短鏈帶變4種用法　Hermès都有價格親民款?

【名牌手袋／Wallet On Chain／WOC／鏈條銀包】Wallet on Chain體積小巧，但既有銀包間隔，亦能當作手袋之用，成為近年女生的新寵。雖然未如坊間主打一袋多用的袋款，同時兼備手柄設計，但只要將鏈帶利用不同方法繞纏於手袋揭蓋，即可變奏成單肩袋，甚至是Clutch等多種用途，實用程度絕不輸給一般手袋款式。



Wallet on Chain集結銀包與手袋多功能於一身，成為近年女生的新寵。(missjni@Instagram)

Wallet on Chain多功能手袋 一物多用成女生新寵

Wallet on Chain集結銀包與手袋多功能於一身，CHANEL、GUCCI等奢侈品牌相繼推出Wallet on Chain，CHANEL以標誌性菱格皮紋為設計元素，GUCCI的Wallet on Chain款式則沿用經典GG Supreme帆布，高貴小巧。

Hermès於2020年首推Wallet On Chain：Wallet To Go系列，分別為Constance Long To Go Wallet及Kelly To Go wallet款式。(sharonhoneyisahoney@Instagram)

另外，Hermès亦於2020年首推Wallet On Chain，令出名奢華、名媛闊太專屬的手袋，再也不是那麼遙不可及。Hermès Wallet To Go系列，分別以人氣經典款Constance及Kelly Bag作藍圖，猶如Kelly Bag的迷你版本，Hermès Constance售價USD$5,100（約HK$39,703）；而Kelly Bag售價為USD$4,175（約HK$32,502），相對一般手袋Hermès價格親民，故Wallet on Chain成為不少女生Hermès入門必買之選。

Wallet on Chain不僅局限斜揹使用 4種縮短鏈帶用法教學

有用家就在YouTube分享Wallet on Chain的 4種用法，應用於金屬鏈帶Wallet on Chain款，甚至大部份的鏈帶手袋。將金屬鏈帶按照想要的揹法圍住揭蓋繞，即可打造出不同使用方法，如想要以雙鏈使用的單肩袋，只需把其中一邊鏈帶往袋背方向繞成一圈即可；亦能將其中一邊鏈帶往內圍住揭蓋繞兩圈，變成Clutch，學懂這些小技巧，Wallet on Chain便能更多變化，不僅局限於斜揹使用，令實用程度大增。

▼▼▼【按圖看】Wallet on Chain 4種縮短鏈帶用法教學，只需將金屬鏈帶圍住揭蓋繞就能打造4個「袋款」？就連絞絞變身成Clutch亦可？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜Wallet On Chain（WOC）屬於小皮具類別，所以價格方面也會比一般手袋款較為親民。例如是近年火到不行的Dior Oblique提花，同樣是鍊條長方型設計的MEDIUM DIORDOUBLE BAG價錢為HK$28,500，不過款式差不多的WOC就只要HK$10,400，按圖看10款值得投資名牌鏈條包。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜許多女生都會遇過入手名牌手袋後，發現肩帶過長的問題，不但造型不美觀，揹起來也特别不舒服，即使多喜歡那款式，亦不太願意使用，倘若手袋肩帶為可拆式，則可透過打結法解決手袋肩帶過長問題。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜CHANEL已於7月1日進行本年度第二次季節價格調整，CHANEL經典手袋款如過往一樣難逃加價命運，其中以CHANEL Classic Flap Bag加幅最高，漲價後突破6萬元，超出粉絲們的預期，按圖看CHANEL手袋加價新價錢。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜名牌手袋價值不菲，想要耐用襟興，除了入手各大品牌的經典款式、黑色以外，亦可考慮同樣百搭易襯的「焦糖杏色」10款「焦糖杏色」名牌手袋，LOEWE人氣款只需$4XXX？PRADA半月形腋下手袋實用度高▼▼▼