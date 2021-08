名牌鏈條銀包功能多　縮短鏈帶變4種用法　Hermès都有價格親民款?

【名牌手袋/Wallet On Chain/WOC/鏈條銀包】Wallet on Chain體積小巧,但既有銀包間隔,亦能當作手袋之用,成為近年女生的新寵。雖然未如坊間主打一袋多用的袋款,同時兼備手柄設計,但只要將鏈帶利用不同方法繞纏於手袋揭蓋,即可變奏成單肩袋,甚至是Clutch等多種用途,實用程度絕不輸給一般手袋款式。



Wallet on Chain集結銀包與手袋多功能於一身,成為近年女生的新寵。(missjni@Instagram)

Wallet on Chain多功能手袋 一物多用成女生新寵

Wallet on Chain集結銀包與手袋多功能於一身,CHANEL、GUCCI等奢侈品牌相繼推出Wallet on Chain,CHANEL以標誌性菱格皮紋為設計元素,GUCCI的Wallet on Chain款式則沿用經典GG Supreme帆布,高貴小巧。

Hermès於2020年首推Wallet On Chain:Wallet To Go系列,分別為Constance Long To Go Wallet及Kelly To Go wallet款式。(sharonhoneyisahoney@Instagram)

另外,Hermès亦於2020年首推Wallet On Chain,令出名奢華、名媛闊太專屬的手袋,再也不是那麼遙不可及。Hermès Wallet To Go系列,分別以人氣經典款Constance及Kelly Bag作藍圖,猶如Kelly Bag的迷你版本,Hermès Constance售價USD$5,100(約HK$39,703);而Kelly Bag售價為USD$4,175(約HK$32,502),相對一般手袋Hermès價格親民,故Wallet on Chain成為不少女生Hermès入門必買之選。

Wallet on Chain不僅局限斜揹使用 4種縮短鏈帶用法教學

有用家就在YouTube分享Wallet on Chain的 4種用法,應用於金屬鏈帶Wallet on Chain款,甚至大部份的鏈帶手袋。將金屬鏈帶按照想要的揹法圍住揭蓋繞,即可打造出不同使用方法,如想要以雙鏈使用的單肩袋,只需把其中一邊鏈帶往袋背方向繞成一圈即可;亦能將其中一邊鏈帶往內圍住揭蓋繞兩圈,變成Clutch,學懂這些小技巧,Wallet on Chain便能更多變化,不僅局限於斜揹使用,令實用程度大增。

