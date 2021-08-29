名牌短銀包10大熱賣之選　CELINE簡潔耐用　DIOR馬鞍款保值力高？

細手袋熱潮不斷，不少女生都會以卡片套代替銀包，方便收藏於手袋內；不過卡片套始終未如銀包般附有紙幣或是硬幣隔層，實用度稍欠。相反，短銀包設計小巧精緻，易於收納於小手袋內，而且隔層充足，更符合日常所需。



CELINE、DIOR、GUCCI等奢侈品牌近年均推出短銀包款式，主打小巧而輕量，配備多個卡槽與硬幣隔層，高實用度讓其抵買指數上升；加上價格多以數千元就能入手，成為名牌入門必備，令女生們為之心動。

CELINE Small Strap Wallet設計簡潔別緻，是經典不敗的款式之一。(sherylmimi@Instagram)

編輯推介10款大熱名牌短銀包款式，HK$5,000以下就能購入；CELINE Small Strap Wallet可謂是經典不敗款式，以單一皮質搭帶開關，同時沿用拼色設計為簡潔設計增加別緻度，亦具有卡槽、散銀位及紙幣位；加上採用小牛皮製作，質料耐用，精緻與高實用度吸納不少女生入手。

DIOR最近為Saddle Lotus Wallet新添了灰色老花帆布款。(nicole_foreverq@Instagram)

DIOR Saddle Lotus Wallet亦具一定數量的擁躉，外形設計以經典手袋Saddle Bag作藍本，由Oblique提花帆布製成，同時飾有不對稱翻蓋和金屬「D」形馬蹬吊飾。

美國二手名牌購物平台Rebag於去年發布《2020年名牌手袋及飾品保值度報告》，根據用家的消費數據與各品牌的市場價值、零售價，得出10大保值銀包品牌排行榜，DIOR則列於首位，保值潛力最高。



Rebag亦特別推介DIOR Saddle Lotus Wallet，其二手價單單在2020年第一季度已有30%增長，為保值之選。除了素色皮質款與藍色老花帆布款，DIOR最近亦為Saddle Lotus Wallet新添了灰色老花帆布款，不減辨識度，配合金屬「D」形馬蹬吊飾，復古感更濃厚，相信很快就會成為火紅的銀包款式之一。

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