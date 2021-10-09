名牌手袋｜秋冬腋下袋大熱　Burberry、Valentino注目款萬元入手

名牌手袋｜Gucci今季重推90年代的Diana Bag，可見復古風熱潮不斷，腋下袋更是這兩年的代表，Burberry的兩用「姜濤袋」Olympia Bag也是本季代表之一，相隔一會，Burberry再推全新「TB Shoulder Bag」，瞬間成為時尚達人的新寵。



Burberry最新推出了「TB Shoulder Bag」。（suitangtang@instagram）

2021秋冬8款注目腋下袋 女星愛用Burberry Valentino最實惠？

Burberry最新推出了「TB Shoulder Bag」，與「姜濤袋」Olympia Bag一樣，以光滑皮革材質製成，Olympia Bag手袋以圓弧形設計，而TB Shoulder Bag外形則是硬挺立體長方形，由創意總監Riccardo Tisci與英國平面設計師Peter Saville攜手合作；手袋飾有 Thomas Burberry 花押字，另設有調整式肩背帶，可隨造型，由腋下袋變身斜孭袋；暫推出了6色：黑、黃、綠、酒紅、白，以及啡色，價錢萬多元即可入手。

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腋下袋自2020年因Prada Hobo Bag再度爆紅，已成為it bag款之一，像是CELINE Ava、GUCCI Jackie已成為人氣手袋，多個品牌都相繼推出腋下袋款，今年最具注目少不了BLACKPINK Rosé、木村光希、Hailey bieber也愛的SAINT LAURENT LE5À7手袋。

SAINT LAURENT LE5À7以70 年代的手袋輪廓為靈感。（SAINT LAURENT）

有著復古外型的LE5À7以70 年代的手袋輪廓為靈感，中間飾上簡潔奪目的金色 YSL 徽飾，肩帶同樣是可調節式，可肩背或手挽，適合女生返工又或是出街、去Party之用，百搭易襯。2021年秋冬腋下袋勢必火紅，入手一個準沒有錯！

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