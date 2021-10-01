名牌手袋｜CHANEL秋冬手袋新注目FLAP BAG登場　哪款最平萬5入手?

名牌手袋｜CHANEL秋冬系列在9月正式面世，當中全新的Flap Bag設計更引起女生的眼球，以經典長青的袋型增添簡約俐落的設計，正正表現出今季以70年代巴黎女性的格調。



CHANEL 2021 秋冬系列在9月正式面世。（CHANEL）

CHANEL 2021 秋冬系列必看：FLAP BAG、CLUTCH WITH CHAIN

由設計總監Virginie Viard主理的CHANEL秋冬系列以70年代巴黎格調，配合她喜歡的滑雪沒期風情為主題而設計，整個系列都以「強烈對比色彩」為概念，無論在服裝上，還是在手袋上，每個細節、層次、面料材質都帶來視覺衝擊，如鏈條手提包，鏡面方型設計，配上小羊皮及金屬設計，都散發出時髦復古氣息。

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就連新一季的FLAP BAG也非常誘人，經典的DOUBLE FLAP BAG是不少女生的返工袋，但皮革的柔軟度不高，容量沒有想像多，而今季的FLAP BAG有着經典翻蓋的設計，換上軟身小牛皮，有2個隔層，容量提高，金屬鏈條以1條粗身的代替以往的雙鏈設計，整體造型更率性、摩登，無論係返工袋，還是時尚穿搭也非常適合。

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今季，CHANEL也為不同經典款：CHANEL 19、BOY CHANEL、CHANEL'S GABRIELLE、CLASSIC HANDBAG、FLAP BAG、2.55 HANDBAG加入了不同顏色，有充滿70年代俱樂部的銀色、珠片、金屬元素，也有一些柔和的滑雪色彩，如天藍色、粉紫色、幻彩色，打破秋冬的沉悶感。

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