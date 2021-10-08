CHANEL 2022春夏系列手袋搶先看　新版Shopping Bag勢必再掀熱潮

CHANEL 2022春夏系列在早前（5/10）於香港時間晚上9時在巴黎臨時大皇宮（Grand Palais Éphémère）已完美登場，BLACKPINK Jennie以品牌大使現身巴黎現場，更率先穿上春夏系列拍攝造型照；CHANEL 2022春夏系列釋出71個造型照，女生最期待莫過於手袋系列，讓我們一同窺探有甚麼焦點。



CHANEL 2022春夏系列在昨天（5/10）香港時間晚上9時在巴黎臨時大皇宮（Grand Palais Éphémère）已完美登場。（CHANEL）

CHANEL 2022春夏系列呈現80年代感覺

CHANEL每季的時裝騷都是令時尚迷最興奮不易，CHANEL 2022春夏系列終於上場，今季Virginie Viard依舊把喜愛的80年代風格放在設計當中，更為此把現場打造成當年那種有眾多相機鎂光燈閃過不停時裝天橋；今季運用大量CHANEL標誌性的配色：黑、金、白，設計簡潔、俐落，正值春夏季更加入了牛仔布、印花、雪紡點綴彩色大蝴蝶翅膀圖案，浪漫加點神祕感。

▼▼▼【按圖看】Virginie Viard把80年代風格注入CHANEL 2022春夏系列，共71個全新造型▼▼▼

+ 66

CHANEL 2022春夏手袋系列。（GettyImages）

CHANEL全新Shopping Bag、Flap Bag勢必火紅

CHANEL 2022春夏手袋系列更是令人期待，而且相信更會再帶起熱潮。近年流行的小手袋依然搶佔CHANEL 時裝騷的天橋上，而以容量大見稱的Shopping Bag亦不遑多讓，模特兒多個造型配搭都是以Shopping Bag配上小手袋，一同亮相；CHANEL Shopping Bag以經典菱格縫線，飾上金色「CHANEL」標誌，以及配上Double Chain肩帶，低調中見奢華。而春夏季玩味感較重的設計，有以珍珠串成的Flap Bag、復古感十足的心形手袋，以及Vanity Case等；讓人喜出望外的是，CHANEL No. 5香水樽手袋再次回歸，是次以金色現身，袋身有着大大的「雙C」Logo，配上金屬鏈條，感覺奢華又矚目。

▼▼▼【按圖看】CHANEL 2022春夏系列手袋：CHANEL No. 5香水樽手袋回歸，新款Shopping Bag、Flap Bag勢必再掀熱潮！▼▼▼

+ 17

▼▼▼同場加映：名牌手袋｜何超蓮熱捧Cartier入門級新手袋 10大翻蓋名牌袋推介▼▼▼

+ 16

▼▼▼同場加映：名牌手袋｜2021秋季10大IT Bag LV重現人氣經典款 BV勢必火紅？▼▼▼