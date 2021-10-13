心理測驗｜選指甲款式反映貪錢指數　誰最小氣愛計較令人緣變差？

心理測驗｜每個人的金錢觀各有不一，有人重視物質享受，將金錢揮霍在消遣娛樂上，成為不折不扣的「月光族」；也有人精打細算，總趁著優惠減價期間入手好物，不過錙銖必較容易予人小氣印象。日本心理測驗，憑直覺選指甲款式測試貪錢指數，你是一個守財奴嗎？



透過心理測驗測試一下你是否是個小氣的人？（《金錢戰爭》劇照）

過於精打細算形象小氣 「這類人」 最喜歡貪小便宜？

身邊總有人喜歡精打細算，喜歡貪小便宜？人人性格迥異，金錢觀更是各有不同，有人擅於理財精於記帳；有人勤儉持家卻對朋友慷慨大方；也有人視金錢為身外之物，追求精神享樂，成為「月光族」。

日本網站Curazy心理測驗，從6款指甲選出最喜歡的款式，反映你的貪錢指數有多高。選「這款指甲」的人，會想盡辦法努力儲錢，絕對不讓自己捱窮，卻喜歡佔人便宜，斤斤計較讓朋友漸漸疏離，有損人緣。你究竟是「守財奴」還是「大花筒」？快來測試一下吧！

▼▼▼憑直覺選指甲款式，反映你的貪錢指數有多高？選「這款指甲」最愛貪小便宜，為人斤斤計較【按圖看心理測驗結果】▼▼▼

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