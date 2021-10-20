2021最保值名牌手袋　BV人氣急升　哪款CHANEL、LV手袋值得投資？

名牌手袋｜CHANEL、Hermès、Louis Vuitton（LV）都是公認的保值手袋，但到2021年除了這3大品牌以外，據二手名牌購物平台Rebag - Clair發布《2021年名牌保值度報告》，Bottega Veneta近年的保值力不斷上升，升幅幾近直迫3大龍頭，即看有哪15款保值手袋值得入手。



Bottega Veneta成為保值手袋新星。（feliciaevalina@instagram）

Bottega Veneta



自從Daniel Lee入主了Bottega Veneta，BV手袋不止成為It Bag，而且品牌價值逐年提升，設計活用Intrecciato 皮革編織，為品牌改良了不少經典款式，更注入了不少年輕新面貌，例如大熱The Pouch、The Arcoz等，一改舊時「老氣」面貌，吸引一班新支持者，Bottega Veneta由2019年屬於「高風險」投資，現在已超越Prada、Celine和Balenciaga，成為保值力高的一大品牌。

▼▼▼【按圖看】Bottega Veneta成為Rebag推薦品牌，也成為本年度的新星，保值潛力達85%，看看有哪5款BV保值手袋推薦▼▼▼

CHANELClassic Flap Bag香港定價已破6萬。（dani_elle_laz@instagram）

CHANEL



無容置疑，CHANEL向來都是最保值名牌之一，幾乎每個季度都加價的CHANEL，品牌有些袋款更有高達15%增長。根據Rebag的數據，CHANEL的價值由去年的75%，上升了12%，升至今年的87%。

CHANEL手袋就算定價高，更是經常加價，仍然是一袋難求，如像是CHANEL Classic Flap Bag香港定價已破6萬，walk-in大多未必買到，而且不少袋款「求」大於「供」，令CHANEL手袋在二手市場價格更是不斷提升，只能說早買早享受。

▼▼▼【按圖看】CHANEL是名牌中的經典，Flap Bag更是每個女生的Dream Bag，保值潛力達97%，看看有哪5款CHANEL手袋最值得投資▼▼▼

Louis Vuitton復古手袋更搶手。（polina_buyer@instagram）

Louis Vuitton



Louis Vuitton在2020與2021年共加了4次價，有些款式更是高達 33%，與CHANEL一樣，LV限制了供應，特別是一些限定款式，令到買LV手袋也不是容易；此舉令LV手袋保值能力是超越100%，特別是90年代款式，如Pochette Accessoire、Neverfull Tote；另外，背囊款Palm Springs也成為潮流達人必備之物。

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（資料來源：Rebag）

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