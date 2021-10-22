名牌手袋｜Hermès以外誰是「潛力股」？2021年名牌保值度排行榜

保值名牌｜CHANEL、Hermès、Louis Vuitton（LV）都是大家心目中最保值的名牌，在美國二手名牌購物平台Rebag發布的《2021年名牌手袋及飾品保值度報告》中，有些品牌表現令人大感驚喜？是次報告按品牌產品的零售價相比保留價值得出了一些數據，並列出「高風險」、「低風險」、「安全線」與「最理想」的品牌，讓買家入手前可以參考一下！



美國二手名牌購物平台Rebag發布《2021年名牌手袋及飾品保值度報告》。（rebagofficial@instagram）

2021年保值名牌排行榜 Bottega Veneta比CELINE更保值？

Rebag是美國二手名牌購物平台，更在不同州份設有門市，她們根據各品牌的市場價值與零售價，得出保值潛力；是次為了評估名牌保值度百分比，根據品牌的手袋、配飾、高級珠寶和手錶的零售價與保留價值。當中大家耳熟能詳的名牌，如Valention、Fendi、Dior、Ginvenchy及Prada等，根據數據分析後以「高風險」、「低風險」、「安全線」與「最理想」評價。結果顯示「最理想」的Hermès以外，還有5大品牌評為「安全線」，可放心入手？

▼▼▼【按圖看】Rebag分了「高風險」、「低風險」、「安全線」與「最理想」評價品牌保值度，入手前不妨看看▼▼▼

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在美國二手名牌購物平台Rebag發布的《2021年名牌手袋及飾品保值度報告》中， Hermès、Louis Vuitton（LV）與CHANEL還是頭三甲人選，全因與品牌擁有百年歷史有莫大關係，品牌會控制了定價和庫存，令市面求大於供，造成並非「有錢便可以買到」的情況，因而就算轉手也不是比零售價少，甚至更高，單是CHANEL的保值度由2020年的63%上升至75%，可說是買了「不會輸」。

Bottega Veneta自Daniel Lee入主後人氣不斷上升。（ashbegash@instagram）

另外，Rebag也非常看好Bottega Veneta，自2019年品牌的保值度一直攀升，由不到30%的「高風險」躍升至51%，比CELINE、Chloe還要高，Rebag認為都要歸功於任創意總監 Daniel Lee，融合創新舊有元素下，設計吸引了更多年青人與時尚達人注意，支持者不斷增加，每季也不乏備受追捧的人氣It Bag；此外，Bottega Veneta 採取反其道而行的營銷方式，把社交媒體刪除，又把時裝騷改名為「Salon」，令品牌更神秘，更能挑起大眾的好奇心，引起關注。Bottega Veneta近年一直低調加價，所謂「有買趁早」，趁定價還沒到「天價」不妨考慮這「潛力股」，保值度絕對不能忽視，值得及早投資。

（資料來源：Rebag）

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