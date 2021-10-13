2022春夏名牌手袋搶先看　LV新It Bag登場　Fendi Hobo準備爆紅？

2022春夏名牌手袋｜2022春夏時裝周來到LV、Chanel壓軸登場，也象徵著將近1個月時尚盛事正式落幕，每個品牌用盡全力，希望給時裝迷驚喜，像是Fendi與Versace破天荒合作推出聯名系列《Fendace》、Loewe以銅器放在衣物上、Chanel重回80年代風采等，設計令人目不暇給；在各種新單品中，手袋系列向來吸睛，就讓我們整合一下2022年春夏季絕不能錯過的手袋款式。



Dior在2022春夏季注入運動元素，保齡球袋將成為主打。（Dior）

2022春夏時裝周：8大品牌矚目新手袋

2022年春夏季時裝周帶來滿滿驚喜，像是由Maria Grazia Chiuri主理的Dior向來走優雅、女性主義路線，今季大玩色彩，以60年代前衛的青年文化，並注入運動元素，融合品牌經典，帶來與以往不同的Dior，除了把「BOBBY EAST-WEST」手袋向橫設計，Dior推出的2款新手袋都甚為矚目，一款是保齡球袋，簡單飾有「CHRISTIAN DIOR」字樣，另一款則是Hobo Bag設計，與經典手袋Lady Dior一樣，以經典Cannage籐格紋縫線點綴皮革，並有2條揹帶，可有不同孭法。

▼▼▼【按圖看】Maria Grazia Chiuri主理的Dior大玩60年代前衛青年文化，配式大膽，也加入新手袋款式，看看新設計細節▼▼▼

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Nicolas Ghesquière手下的Louis Vuitton今季回歸19世紀的繁華歌劇風彩，並融合現代感，時尚奢華；新it bag有着Monogram押花的「Coussin」系列，今季更換上更多不同採質、皮革，為經典中注入更多新變化。

Louis Vuitton Monogram押花的「Coussin」系列，今年已成為的新it bag。（Louis Vuitton）

另外，Monogram寶箱設計手袋、綴有金色的LV Circle標誌的手挽袋，以及飾有經典S型鎖扣開合都是值得留意的新設計。此外，Fendi全新Hobo bag設計底部飾上「FENDI」字樣，非常亮眼，更推出小尺寸設計，時尚小巧，與Loewe今年的手腕袋一起帶出新潮流，勢必成為年度火紅爆款。

▼▼▼【按圖看】Dior、Louis Vuitton各為時尚迷帶來不同風格的設計，Fendi Hobo準備爆紅？由玩味設計到實用也在其中，一同率先看2022年有哪些手袋值得留意▼▼▼

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