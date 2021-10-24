Chanel卡片套性價比高　CELINE實用媲美銀包　20款名牌卡片套推介

名牌卡片套｜長銀包容量大吸引不少女生喜愛，但隨著小手袋愈來愈盛行，卡片套（Cardholder）也成為不少小手袋愛好者的恩物。卡片套小巧實用，價錢也比銀包容易入手，是小資女名牌入門之選。但原來在名牌投資、保值角度，卡片套也屬最高？《01女生》為大家精選了20款$4,000以下名牌卡片套。



美國二手名牌購物平台Rebag便發現在云云的飾物中，卡片套（Cardholder）和散紙包（Pochettes）是「安全線」。（christine_maya@instagram）

名牌卡片套(Cardholder)最值得投資？ 精選20款經典名牌卡片套

在名牌入門精品中，飾物大多定價在千元級別，一條皮帶、耳環、手鏈，已可以提升造型感。美國二手名牌購物平台Rebag在2021年名牌飾品價值報告中發現，在云云的小皮具及配飾中，卡片套（Cardholder）和散紙包（Pochettes）是屬於在「安全線」之列，平均保值度是接近100%，而銀包、手飾的保值度則比卡片套為低，屬「低風險」。

自小手袋的流行，也多了女生使用小功的卡片套代替銀包，方便攜帶出門。近年，各大品牌也感受到大眾對卡片套的需求，設計不再只是前後各兩個卡位，實用性加倍提升。例如卡片套設計中間會有暗隔位、以翻蓋式開口，又或是結合散紙包功能等；像是Chanel就把經典款銀包，改成垂蓋卡片套，翻蓋式開口的啪扣設計，連散銀也可以安心擺放，容量更大。此外，CELINE、Saint Laurent、BV、Chloé也有多隔層設計、加上結合散紙包功用的卡片套。設計都備有品牌的經典標誌，有不同皮革、顏色、Monogram款式等選擇，吸睛及實用程度可說絕不輸給一個名牌銀包。

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（資料來源：Rebag）

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