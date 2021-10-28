Anson Lo示範Givenchy全新經典手袋配搭　經典Logo鏈飾孭法多

Givenchy「Antigona」、「Pandora」系列都是品牌的經典手袋，前衛的Matthew M. Williams入主Givenchy創意總監後的手袋設計，更率性、充滿未來感，像是全新設計的Cut-Out 手袋，成為2021年秋冬奪目手袋設計之一。



Givenchy「Cut-Out」手袋於2021年秋冬時裝騷首度亮相。

Givenchy全新萬元級手袋 Anson Lo、吳海昕型格示範

「Cut-Out」手袋於2021年秋冬時裝騷首度亮相，由Givenchy創意總監Matthew M. Williams設計，前衛大膽、稜角分明，並貫徹品牌的美學傳統，瞬間成為品牌的經典款；Cut-Out手袋有着源自古董車座椅的V形理念，利用複雜的高頻波技術為手袋塑型，並配上奪的銀色G-Cube鏈飾，展示Matthew獨特的金屬裝飾。

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Mirror成員Anson Lo以一身白色米色穿搭，西裝長褸佈搭T-shirt、外套增加層次感，再配上俐落的Cut-Out手袋，個性十足；除了Anson Lo，人氣急升的Tyson Yoshi，吳海昕、Jace Chan、陳漢娜也以不同破格的造型配搭「Cut-Out」手袋。

品牌更首次推出斜揹用的G-Cube長鏈，令手袋更加實用百搭，為Cut-Out和其他Givenchy袋款增添更多可能性；Cut-Out軟墊皮革手袋備有迷你和小型尺寸，提供啞面軟墊羊皮（黑色）或軟墊漆皮（淺紫色）選擇，另有，細緻光澤的黑色或栗子色平滑小牛皮。