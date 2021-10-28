GU Pokémon寵物小精靈聯乘推出秋冬系列　必買易襯衛衣、毛毛睡衣

【GU Pokémon｜GU秋冬系列】女生大愛的日本品牌GU，近日與Pokémon寵物小精靈聯乘推出秋冬系列，當中包括衛衣、外套、睡衣套裝、毛毛拖鞋與暖手枕等等，各位精靈訓練員不要錯過！



（GU）

GU Pokémon聯乘秋冬系列：必買衛衣、毛毛睡衣系列

GU一向大受女生歡迎，性價比高，是次與Pokémon聯乘的秋冬系列，推出35款冬季新品，當中低調把寵物小精靈融入在衛衣與毛絨外套中，容易配襯，衛衣更絕對是「懶人恩物」。女生可在衛衣裡面配搭恤衫，增加「文青」感覺；也可買大碼「boyfriend」衛衣，配撘長裙，慵懶地增添女人味。

▼▼▼點擊看GU Pokémon聯乘秋冬系列衛衣與毛絨外套款式：▼▼▼

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另外，GU也推出保暖襪子、睡衣套裝、抱枕、毛毯等家居秋列，相當可愛，價錢也不過$200，十分抵買。

▼▼▼點擊看GU Pokémon聯乘保暖家居系列，價錢不過$200：▼▼▼

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