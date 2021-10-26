唇膏推介｜編輯實試6款秋季唇膏：乾燥玫瑰色大熱　YSL不顯唇紋？

2021秋季唇膏｜女人對於唇膏慾望向來無窮無盡，即使懶得化妝，也要塗上顯氣息的唇膏。適逄各大美妝品牌如：YSL、NARS和Make Up For Ever等，亦陸續推出秋冬大熱的「乾燥玫瑰色」唇膏。以下《01女生》編輯便率先為愛美的女生實試6款人氣的秋季唇膏，看看哪一個色號勢成大熱、最顯氣息又最值得入手？



2021秋季唇膏｜適逄各大美妝品牌如：YSL、NARS和Make Up For Ever等，亦陸續推出秋冬大熱的「乾燥玫瑰色」唇膏。（黃伊玲攝）

鮮紅色系唇膏對於許多女生來說，日常較少使用又難駕馭，但秋冬大熱的玫瑰豆沙、焦糖拿鐵色和楓栗紅色等唇膏，則最適合亞洲女生的膚色與氣質，塗上後不但兼具知性深度與溫柔，又能瞬間點綴妝容，提升女人味。近期深受女生喜愛的YSL更推出新色—「絕色輕霧唇膏」，顯色度高、塗後帶絲絨般半啞緻妝效既滋潤又不顯唇紋。當中色號301與302尤其適合秋季使用，就連近來人氣大熱的MIRROR成員Ian也愛出席活動前，用這款唇膏。

唇膏推介｜出色唇膏持久的NARS也推出新的「空氣柔霧唇釉系列」，絨面掃頭容易操控，上嘴質感啞緻輕盈。（黃伊玲攝）

另外，固體膏狀顯色度高，易遮蓋原生唇色外，但卻容易錯手塗出界。選用液態唇釉亦是一個不錯的選擇。出色唇膏持久的NARS也推出新的「空氣柔霧唇釉系列」，絨面掃頭容易操控，上嘴質感啞緻輕盈，隨意疊加有不同的妝感，其中粉啡色（LOSE CONTROL）、燥玫瑰色（DOLCE VITA）和柔和莓紅色（GISPY）等都非常適合秋天時使用，顯白得來又自然。以下筆者便為大家率先實測各大美妝品牌的「乾燥玫瑰色」唇膏。

【按圖看】《01女生》編輯實試6款人氣秋季唇膏，看看哪一個色號勢成大熱、最顯氣息又最值得入手？▼▼▼

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