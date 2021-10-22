心理測驗｜4個舉手方式揭隱藏個性與戀愛運　這樣的人易招爛桃花?

心理測驗｜面部表情、說話方式都可經過修飾才表達出來。相反，直接反應的肢體語言往往難以刻意隱藏。早前網上流行一個「4種舉手方式」的心理測驗，只要透過慣常的舉手方式，便能揭示一個人的隱藏個性與戀愛運？



「4種舉手方式」心理測驗可測出戀愛運與隱藏個性，原來習慣舉手時手指分開的人，最不記仇又好相處？(《海岸村恰恰恰》劇照）

4種舉手方式測隱藏的個性與戀愛運 哪種人最易招爛桃花？

想了解一個人的內心世界、個性想法、是不是一個好情人，可以用最基本的語言或文字信息去看之外，其實細微到擠牙膏、走路姿勢和舉手時的肢體語言和習慣，都是透露著一個人的潛在個性和內心世界。

正如有時在街上巧遇熟人，也會自然地向對方舉手打招呼示好。當大家揚起手的瞬間，其實這個自然的動作，便能秒速窺探對方的隱藏個性和戀愛運？例如：舉手習慣手指分開的人，內在個性重感情又不記仇，更擁好人緣，但在愛情路上卻容易招爛桃花？若想對自己或發展對象了解更多，不妨做一做以下的心理測驗吧！

【按圖看】4種舉手方式測隱藏的個性與難以看到的戀愛取態：舉手時手指靠攏的你，在愛情上常擔心自己「表錯情」？▼▼▼

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