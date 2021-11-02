【光棍節優惠】Farfetch雙11　2021精選：盤點20個必入手名牌手袋

光棍節優惠｜「雙11」不再是中國的購物節，外國的網購平台也陸續加入戰團，farfetch率先推出「farfetch雙11」，由即日起最低可以78折入手名牌手袋，如Chloé、 Givenchy，就連千元級小資品牌也有折扣，大家又怎能錯過？



孫芸芸秋冬的Chloé Kiss穿搭。（aimeeyunyunsu@Instagram ）

Farfetch「雙11」2021 精選20個必入手單品

網購平台farfetch推出「SINGLES' DAY」折扣優惠，指定品牌可享78折，Chloé、 Givenchy、Tom Ford等名牌手袋也在優惠列當中；結合時尚袋款與珠寶配飾的Chloé Kiss、小巧卻極高實用度的Chloé Daria都深受女星歡迎，如孫芸芸、徐睿知等都是用家，現在只需9千多港幣便可入手，Chloé手袋最便宜則是HK$2,503，送禮、自用一流。

Givenchy Antigona是品牌經典的袋款，折後只需HK$7,500（farfetch）

Givenchy Antigona是品牌經典的袋款，於2010年秋冬首度亮相，Antigona立體俐落的手袋輪廓，前衛又時髦，凸顯品牌內剛外柔的精神，尺寸更由迷你版到L號大尺寸統統都有，是最值得入手的減價手袋之一。

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除了過萬元的名牌手袋，最受歡迎的3千元級小資品牌Coach、Tory Burch、Michael Kors也在其中，而且多款人氣手袋，如Coach Swinger、Coach Tabby、Tory Burch Lee Radziwill Petite、Michael Kors Jet Set 等，折後HK$1,100有找，教人如何不心動。

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）