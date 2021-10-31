2022手袋趨勢｜BLACKPINK Lisa撐CELINE　拉長DIOR BOBBY有驚喜？

BURBERRY在秋冬系列推出半月形輪廓設計手袋Olympia Bag，隨即引起半月形手袋的潮流，大勢手袋又何止一款，CELINE、DIOR同時推出的變奏版半月形手袋相信也是本季到2022年的IT Bag之選，BLACKPINK Lisa已率先展示穿搭。



（lalalalisa_m@instagram）

CELINE TABOU CLUTCH



CELINE TABOU CLUTCH初次在2021年秋季登場，靈感來自 80年代資料庫，設計是變奏版半月形、馬鞍袋，輪廓簡約，小巧可愛但實用性高；翻蓋飾有CELINE鎖扣，老花TRIOMPHE帆布，濃濃的復古氣質，另配上皮革肩帶與手挽，可肩揹或是手提，可塑性高；本季除了推出經典老花帆布，另有焦糖棕和鮮橙色，前者百搭且充滿秋冬氣質，後者調皮可愛。

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Dior把「BOBBY EAST-WEST」手袋「向橫發展」。（Dior）

DIOR BOBBY EAST-WEST



2020年首次推出的「DIOR BOBBY」，以馬鞍袋為藍圖，在袋上飾有標誌性的「CD」釦，重塑經典及時尚風格，當時吸引劉嘉玲、秀智熱捧，2021/22年，DIOR把BOBBY Bag橫向發展，以高雅線條及和諧比例為 Hobo 手袋造型帶來現代風格的「BOBBY EAST-WEST」；設有可拆卸和可調節的滑動肩帶，配搭標誌性的軍事風格扣環，可手提、肩背以配搭日常造型，或斜背以展現運動造型；暫有4色。

BOBBY EAST-WEST在2022年的時裝騷中，也是焦點手袋之一，大玩色彩，並配合60年代前衛的青年文化，相信這類型的手袋熱潮會帶到2022年。

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同場加映：【按圖看】申敏兒在劇中《海岸村恰恰恰》，換過5個Hermès名牌手袋，當中最貴約港幣25萬，戴妃愛包「Gucci Diana」亦有出埸。▼▼▼

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