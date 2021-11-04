Marimekko聯乘Adidas秋冬新款：日本斷貨花花衛衣　低調暗花波鞋

Marimekko標誌性的罌粟花（Unikko）圖案，予人女性化的感覺，今年曾與運動品牌Adidas聯乘推出運動服飾，讓人耳目一新，甫推出已大受歡迎。最近兩個品牌再度合作推出秋冬款式，目前已在香港開售，相信會令不少女生「心郁郁」想入手。



Adidas與Marimekko聯乘推出服飾。（Adidas Official）

Marimekko與Adidas聯乘的款式時尚感與機能兼備，這次聯乘推出Sports Bra、運動緊身褲及跑鞋，配上黑色暗花圖案，保留Marimekko的品牌特色之餘，也適合想走低調風格的女生。除了型格的黑色暗花，這次聯乘亦不乏可愛款式，有些款式更已在日本官網售罄，十分搶手。

Adidas與Marimekko聯乘推出運動內衣，售價為HK$359。（Adidas Official）

日本人氣Oversized花花衛衣

Marimekko聯乘Adidas秋冬系列甫推出，不少日本女生都紛紛入手，粉紅色連帽衛衣便是其中一款熱賣款式，現在已是缺貨狀態。胸前一大朵罌粟花加上手袖上的條紋，將Marimekko與Adidas的品牌特色完美融合，加上Oversized及長身設計，可愛度滿分之餘也能修飾下半身。

此款粉紅花花衛衣在日本已售罄，香港售價為HK$699。（IG@iroziro_serika）

而另一款人氣款式便是絨毛連身裙，滿版標誌性的Unikko圖案，淡粉紅底色襯托，配波鞋可以帶出活潑感覺，配短靴帶出知性味，一件衣服穿出不同風格。

聯乘款式的連身裙亦不錯，香港售價為HK$599。（IG@vivinyan3）

而此次聯乘另一觸目款式就是Stan Smith系列的球鞋，白色作主色配上黑色罌粟花，設計簡約卻十分百搭，但此款僅在日本等國家發售，香港官方網站暫未有發售，未知將來能否以官方途徑入手。

Marimekko X Stan Smith，香港暫未有售。（IG@sora743）

▼▼▼【按圖看】Marimekko X Adidas的人氣款式▼▼▼