Charles & Keith｜秋冬馬鞍袋新款推介　必買絕美淡粉紅新配色

時尚品牌Charles & Keith（小CK）一向是小資女最愛，經過代言人姜濤「加持」後，他介紹過的馬鞍袋Gabine Bag更是一袋難求。而適逢秋冬，Charles & Keith更推出新色馬鞍袋，更增設近年流行的超迷你尺寸，新配色百搭實用，有興趣的女生不妨入手。



姜濤將Charles&Keith馬鞍袋送給粉絲作情人節禮物。（IG@keung_show）

實用型超迷你馬鞍袋

「Micro Bag」風潮興起，不少品牌都推出被稱為「廢包」的超迷你手袋，但Charles & Keith新推出的超迷你手袋外形小巧精緻，但也兼具實用性。手袋容量能放得下鎖匙、唇膏等小物，出席派對、宴會的不錯選擇。而品牌近日接連推出6款新色，包括黑色及霧藍色菱格、磚紅色拼杏色、橄欖色、淡粉紅及格紋，只售$499。其中霧藍色最為亮眼，喜歡的女生不妨入手。

Charles & Keith推出淡粉紅色超迷你馬鞍袋。 （Charles&Keith Official）

▼▼▼【按圖看】Charles & Keith超迷你馬鞍袋新配色▼▼▼

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返工派對兩用袋性價比高

Charles & Keith最近亦推出Marise手提袋，斜背及手拎兩用，尺寸適中實用，可用作返工袋，出席派對也不失禮。這款手袋共有兩色，混色毛呢高貴端莊，用料配色都大膽，粉藍色鱷魚紋皮革優雅精緻，穩打穩扎的「安全牌」，兩款都各有特色，可按喜好入手。而價錢亦貫徹品牌的親民路線，只需$699就能入手，性價比高。

▼▼▼【按圖看】斜背及手拎兩用的Marise手提袋▼▼▼