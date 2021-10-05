徐菁遙拎Chanel踩場LV活動　闊太最愛「親民」名牌手袋一袋難求?

徐菁遙（原名：徐淑敏）2009年與商人黃浩結婚後，誕下3女，自此淡出娛樂圈，專注家庭。雖未有再參演劇集，但她偶爾仍會出席品牌活動，最近獲LV邀請出席活動，她卻手拿Chanel化妝箱手袋，甚有「踩場」意味。



徐淑敏是LV活動的常客，今次出席活動時更獲「貴賓級」待遇，公關特意準備生日蛋糕，替他補祝生日。雖細看徐淑敏的日常穿搭照，常常會出現Chanel袋的蹤影，但以往每次出席LV活動，都會看場合「識相」地拎回LV手袋，這次公然「踩場」，惹來網民留言質疑，不過徐淑敏只是「一笑置之」以表情符號回應。

徐淑敏手拎Chanel袋參加LV活動，惹來爭議。（IG@sukichui_wee）

「闊太」最愛萬元級迷你袋？

徐淑敏結婚後過著少奶奶生活，貴為「闊太」的她雖擁有一袋難求的Hermès Constance迷你袋款，但明顯不是最愛。從生活照中不難發現她的愛牌是Chanel，但最愛竟然不是經典Flap Bag或2.55 手袋款，而是前後在她Instagram出現3次的超迷你手袋「Chanel Trendy Mini」 。

徐淑敏鍾情迷你袋Chanel Trendy Mini，在IG曝光率超高。（IG@sukichui_wee）

Chanel Trendy Mini在一眾Chanel袋中算是「親民」，定價只是$13,500，小資女作「獎勵」買給自己也能負擔得起。然而，其尺寸迷你得連手機也裝不下，實用度絕對不高，但甫一推出已受到熱捧，經常出現斷貨情況，一袋難求。現時官網也不見有售，入手可透過其他途徑如代購。

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