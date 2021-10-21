日本女生熱捧Loewe短靴　Chloé百搭雪靴$3XXX　10款名牌短靴推介

Loewe手袋向來深受女生歡迎，高質實用的設計，簡約中見貴氣，而且也有入門級選擇，成為不少女生的「第一個名牌袋」。而Loewe的一款秋冬綁帶短靴，更受到日本女生熱捧，一推出即火紅？



Loewe Combat boot引起搶購。（IG@h314st）

秋意漸濃，秋冬衣服終可以派上用場，短靴是不少女生必備的穿搭單品。Loewe Combat boot以小牛皮製成，貫徹品牌的高品質皮革用料。綁帶設計加上鞋子後方的「LOEWE」標誌性品牌標籤字樣，型格又帶幾分少女感，3種顏色都百搭實用，難怪一上架就成為熱賣款式。

Loewe Combat boot售價為HK$ 6,100。（IG@mi__changwook）

若你喜歡更簡約款式，小資女最愛品牌See By Chloé推出的Mallory ankle boot或許是你的心水之選。驟眼看平平無奇，其實心思藏在細節處，鞋子後方利用印壓方式刻上品牌名字「See By Chloé」，低調但具設計感。而鞋底也是深淺不同的木紋花色，盡顯獨特風格。寬楦頭設計舒適度滿分，方便穿脫。

Chloé Mallory ankle boot售價相對較其他品牌親民，售價為HK$ 4,900。（ Chloé Official）

除了Loewe及Chloé兩款短靴，其他品牌如LV、Celine、Dior亦有推出百搭的基本款短靴，想入手一對高品質、不過時的短靴，不妨參考以下8款名牌短靴推介。在眾多的名牌短靴之中，更有一款年年加價也供不應求２，人氣一直高踞不下？

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