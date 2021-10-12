GU斷貨王連身裙$249　日女生熱捧百搭H&M裙　$300以下連身裙推介

穿搭｜GU秋冬推出的針織連身裙引起日本女生搶購，預售時所有尺碼、顏色都一度斷貨，全因其CP值高，可配搭出不同風格的造型。不少女生衣櫃都常備數條連身裙，當趕時間出門時或想不到如何配搭時，連身裙可以派上用場，絕對是「懶人恩物」。



GU這款連身裙受到日本女生熱捧，預售時一度斷貨。（GU官網）

GU、H&M人氣連身裙極百搭

GU這款在日本大受歡迎的一套兩件連身裙，預售時一度斷貨。寬鬆剪裁的短身冷衫內裡配上白色背心裙，兩件衣服除了可作套裝穿着，也可單獨穿着，配搭其他單品襯出不同風格。不少日本女生都大讚這款連身裙百搭多變，既可襯出休閒風格，又可以內搭恤衫一變成為返工穿搭。此款連身裙在香港GU亦有售，價錢$300有找，CP值極高。

H&M針織連身裙也大受歡迎。（IG@_mnoopy）

除了GU，H&M的一款針織連身裙也經常出現在日本女生的Instagram，斗篷式剪裁可以修飾手臂，微高領設計帶出秋冬感覺，顏色是百搭的杏色。連身裙既可單獨穿着，配搭長靴，女人味十足，又可內搭長恤衫或樽領冷衫，又可以散發溫柔知性的感覺，難怪受日本女生熱捧。這款連身裙在香港H&M亦有售，只需$179，小資女絕對可負擔。

其他小資品牌如Zara、Uniqlo亦有在秋冬季推出CP值高的連身裙，入手秋冬服飾前，不妨參考以下精選10款$300有找連身裙。

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