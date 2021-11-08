護手霜推介｜編輯精選3款SPA級享受　消委會好評NIVEA只售$24？

踏入秋冬，皮膚開始乾燥，除了面部肌膚，手部護理一樣重要，像是高級時尚品牌Hermès也推出手部護理產品，當中的護手霜更由品牌調香師暨創意總監 Christine Nagel 調配充滿天然芳香，今年除了Hermès，又有甚麼護手霜新品推介？又有哪幾支護手霜受到高評價？



Tatcha蓼藍舒緩修護手霜（Tatcha）

Tatcha蓼藍舒緩修護手霜 60ml HK$310

Tatcha天然蓼藍具深層舒緩及修復特性，Tatcha把天然蓼藍運用在護手霜中，並加入真絲萃取物及角鯊烷等，高度保濕及鎖住肌膚水份，同時明顯軟化及舒緩敏感的雙手肌膚，特別適合每次使用酒精清潔液後、雙手乾燥時使用。

Aveda限量版關注乳癌Shampure™ 純香護手霜（Aveda）

Aveda限量版關注乳癌Shampure™ 純香護手霜 100ml HK$230

Aveda純香護手霜採用純素配方，蘊含95%天然萃取成分，以安第羅巴果油及豐富植物保濕萃取物為肌膚注入營養，使雙手滋潤柔軟。配方蘊含25種純花卉和植物精華，散發Aveda經典shampure™純香香氣。

Jurlique限量版活齡嫩肌護手霜2021（Jurlique）

Jurlique限量版活齡嫩肌護手霜2021 75ml HK$290

Jurlique護手霜採用4大皇牌萃取物：法國玫瑰、薰衣草、金盞花和藥蜀葵，使保濕、滋潤、修護的功效昇華，回復水嫩彈滑的肌膚；用家更可以感受如SPA級的享受及滋潤，雙手更細膩。

10款$100內保濕高分護手霜：消委會推薦NIVEA、LDK評測A級護手霜$35有交易

如果你是追求性價比高，也可以參考香港消委會與日本《LDK the beauty》的護手霜保濕力實測，當中有10款護手霜都得高評分，而且都是$100以下，非常划算，像是NIVEA就在消委會評測中，獲4分高評，售價只是$24/75ml ；而Kose Coenrich Medicated系列護手霜最受日本女生支持，10秒鐘後便快速滲透，女生不妨參考一下。

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