Giorgio Armani推全新胭脂　修容兼當眼影外國熱賣：$2XX入手？

ARMANI Cushion深受女生歡迎，水感亮澤，保持清爽不黏膩，符合手感設計的包裝，翻蓋上印有ARMANI標誌性Logo，時尚又實用，而磁吸式開關方便衛生，今次ARMANI beauty更把設計引用在脂胭上，加上粉色設計，小巧玲瓏，女生一見即愛上。



ARMANI beauty推出全新「Neo Nude Color Melting Balm Cream Blush」。（GIORGIO ARMANI）

ARMANI beauty全新胭脂 外國熱賣只剩2色？

近年女生追求裸妝，ARMANI beauty在2018年夏天推出的首個裸妝系列─NEO NUDE 輕紗裸粉系列，一系列粉色設計的化妝品，已引起女生瘋搶，但當時只推出了粉餅、修容液、亮采液、胭脂液與護唇膏；但有留意外國美妝消息的女生，應該發現美妝Blogger正在推介與ARMANI Cushion包裝相似的脂胭。

外國美妝Blogger已率先試色。（prettyismyprofession.com）

正是NEO NUDE系列的新品「Neo Nude Color Melting Balm Cream Blush」，脂胭含35% 親膚的美容油，能輕鬆延展色彩，同時能與肌膚融合，帶出平滑光澤感，質感易推，可以疊擦形式製造漸層暈染；目前Neo Nude Color Melting Balm Cream Blush推出了9隻色，由啡色、紫色，到橙粉、磚紅色都有，讓女生一物多用，脂胭、修容、眼影一盒過。

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香港官方指，暫定1月會到港，有興趣的女生一定要密切留意；想嘗鮮的女生也可以到外國網站入手，像是英國百貨Harrods、Selfridges已有提供，定價為HK$296，相信屆時香港定價也差不多，存貨現只剩2色，可見熱賣程度。