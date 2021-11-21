秋冬穿搭｜5款必收精品厚底小白鞋　Hermès、LV、Dior精緻顯貴氣

5款精品小白鞋，快為秋冬美鞋做準備吧！



踏入秋冬，許多精品品牌已推出了新款的小白鞋款讓女生們為秋冬穿搭做準備！有Hermès直接把Kelly 手袋上的扣環作為鞋帶扣設計、LV的厚底高鞋後跟還有經典老花標，DIOR的復古ID休閒鞋也有全白款式，這次編輯準備了5款精品小白鞋，快為秋冬美鞋做準備吧！

Hermès Day系列小牛皮運動鞋

Hermès連鞋子都這麼讓人心動！Day系列的小牛皮運動鞋，可以說是完整地為大家呈現了Hermès的經典設計。除了鞋身使用的是柔軟舒適的小牛皮之外，整雙白鞋最搶眼的就是鞋帶上以Kelly 手袋金色鎖釦搭配皮革飾帶的設計，在鞋跟後側還有Hermès品牌英文名，是一款很有Hermès特色的小白鞋。

鞋櫃常備一對百搭好看的小白鞋，在配搭任何衣飾時都十分輕鬆~Hermès、LV、Dior等牌子設計師也懂得女生的心聲，推出了融入品牌特色的小白鞋新款（點擊放大閱讀）▼▼▼

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Louis Vuitton LV Squad系列帆布鞋

LV之前推出的老爹鞋系列橫掃時尚blogger的版面，在今年夏末女裝創意總監Nicolas Ghesquière再為喜愛瘦窄鞋款的女生們送上最新的Squad系列鞋款。純白色的鞋身加上高度約5cm的大厚底，搭配上各種鮮艷色系的鞋帶，鞋後跟標籤更是以LV經典的Monogram老花打造，有高、低筒兩種款式可以選擇，今年秋冬很適合來一雙。

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Dior-ID休閒鞋

DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在今年春天推出了全新設計的Dior-ID休閒鞋，全白的小牛皮革復古鞋型，是一款非常實搭的鞋款。而鞋身上的縫線、寬厚大底，鞋舌與鞋頭一體成型的橡膠拼接，都是為這雙鞋增添造型感的精緻細節。在鞋側身再以不同色系的DIOR燙印標誌魔術貼鞋帶裝飾，今年初秋加碼推出的新色也非常可愛！

Balenciaga Runner 休閒鞋

一手捧紅復古老爹鞋的Balenciaga，推出的鞋款都能掀起搶穿熱潮，近期再度拋出復古運動風鞋款「Runner」，鞋款外型融合多款經典跑鞋的設計元素。鞋身大量運用拼接、不修邊、膠痕和外露的接縫，打造品牌一貫的率性街頭風格，而鞋頭處同樣具備最經典的尺碼標記，還有多種配色可以選擇，適合喜歡街頭感的女生選擇。

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LOEWE Flow 跑鞋

近期找來泫雅代言的LOEWE也推出新鞋款，出自創意總監Jonathan Anderson之手，以七十年代田徑運動鞋的復古外貌為靈感，推出全新鞋款「Flow」。復古跑鞋的焦糖色鞋底延伸包覆鞋頭至鞋跟，鞋身更選用尼龍、麂皮、小牛皮等多種異材質拼接，鞋側的L品牌標誌以及鞋跟上的燙金LOEWE品牌名，都是非常精緻的細節。

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