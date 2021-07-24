厚底鞋｜6大品牌最新厚底波鞋　New Balance、Converse易襯顯高

夏天除了小白鞋，一雙簡單有型的厚底波鞋更加分，New Balance 、Hogan Interaction、Converse、Puma、Palladium、Dr.Martens紛紛上市全新厚底波鞋，快來找雙自己的命定厚底！



想在夏日打破穿搭的風格侷限，又想簡單有型，快速上手？一雙簡單的厚底波鞋穿出自信風格、「高」效上街。VOGUE盤點各球鞋品牌最新厚底球鞋，快趁夏天入手一雙。

個子小的女生有福了！今夏6大品牌推出簡單易襯的厚底波鞋！讓你穿上後秒變「高妹」，趕快入手一對時尚又好看的厚底波鞋吧！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：VG球鞋控 / 厚底潮來襲！New Balance 327全新皮革款、Converse厚底鋸齒鞋盤點、Puma麂皮厚底鞋、Palladium溫奶色厚底帆布鞋】