Uniqlo X JW Anderson｜推英倫秋冬百搭款式　必搶$2XX古着針織衫

Uniqlo陸續宣布與Jil Sander、Mame Kurogouchi合作，是次終到Uniqlo X JW Anderson秋冬系列，設計師Jonathan Anderson以英國鄉村的秋天為靈感，輕鬆搭配出簡約、高品質的日常服飾。



UNIQLO and JW ANDERSON系列將在12月3日到港。（Uniqlo）

Uniqlo X JW Anderson 2021秋冬系列 首次加入居家配件

UNIQLO and JW ANDERSON系列是每季最令人期待的系列之一，以親民的價錢，入手高品質、舒適度及具的功能性優雅英倫風，也是系列的中心主題「British classics. Designed for life today（英倫傳統風格，為日常生活而設）」。

2021年UNIQLO and JW ANDERSON秋冬季聯乘系列除了有經典的英倫服飾設計，更加入了《彼得兔的故事》寧靜的鄉村元素，服飾更具舒適帶點愜意的古着風格，像是傳統格紋和重點縫線營造出秋冬色調的鮮明對，搖粒絨、V領開胸寬鬆針織外套、Merino混紡半拉鏈針織衫都是本季值得入手的服飾；而且運動衛衣及寬鬆T恤都是男女通用，輕鬆搭配情侶服；此系列包括男裝、女裝及配件共29款。

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今個秋冬系列相當休閒、簡約，除了可日常外出配搭，也適合當居家服，為配合主題，UNIQLO and JW ANDERSON也首推出2款家居配件，攬枕和毛毯，令大家可營造一個溫暖的英倫秋冬。

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