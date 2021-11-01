UNIQLO與Jil Sander聯乘最終章　+J秋冬極簡系列低至$299入手

【UNIQLO +J 2021秋冬系列】UNIQLO與設計師Jil Sander聯手合作的+J系列向來受歡迎，部份款式更於一開賣隨即售罄。+J 2021秋冬系列將於11月11日起開賣；系列一如既往，以極簡設計與CP值高作賣點，加上是第2章合作的最終回，相信會再次引起搶購潮。



【UNIQLO +J 2021秋冬系列】UNIQLO +J 2021秋冬系列將於11月11日起全線UNIQLO門店及網絡旗艦店開賣。(UNIQLO)

UNIQLO、Jil Sander攜手打造+J系列

UNIQLO與Jil Sander早於2009年攜手發布首個+J系列，希望以細緻與高質的剪裁設計相互呼應，成為每個人必備的時尚穿搭，不過合作至2011年終止。直至2015年，雙方再次攜手合作，重新推出+J系列，望以簡約設計融合大眾時尚生活當中。

第2章合作最終回 +J 2021秋冬系列11月11日開賣

+J 2021秋冬系列於11月11日起於全線UNIQLO門店及網絡旗艦店開賣（部分外套商品將於11月下旬推出），以寬鬆版形與現代風格詮釋秋冬季系列單品。Jil Sander表示：「這秋冬系列著重獨特版型，舒適的質感和奢華剪裁，以回應我們對舒適的全新追求：滿足每個人的精緻設計。重返社交生活，我們需要能給予保護的單品。」

+J 2021秋冬系列共有42款女裝商品及31款男裝商品，以全新寬鬆版形為主，不過Jil Sander保留了修身細節剪裁，切合不同身形的人士且穿上時更為顯瘦。

【UNIQLO +J 2021秋冬系列】+J 2021秋冬系列增設多種層次的紅色調單品。(UNIQLO)

著重獨特版形與舒適質感 CP值高

除了黑、白、海軍藍、卡其色等基本色調，+J 2021秋冬系列亦增設多種層次的紅色調，配合聚脂緞布、茄士咩、超精紡Merino、皮革和傳統絲質物料，帶來更具活力優雅的時尚單品。

+J系列受歡迎的原因，也是基於以親民價格就能購入Jil Sander的設計，是次+J 2021秋冬系列女裝中，最平以HK$299就能入手，恤衫款以及長身大衣更是秋冬必備穿搭單品，其中+J茄士咩混紡無領大衣剪裁寬鬆，即使是無領與oversized設計，配上束腰腰帶保留修飾身形細節，大大減低大衣的厚重感，輕鬆襯出時尚造型，勢必成為必搶之物！

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