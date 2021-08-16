Uniqlo、GU 20款平價手袋　半月形袋年度大熱　全部$200內可入手?

【Uniqlo／GU／平價手袋】除了名牌手袋，上班休閒兩用的平價手袋亦是穿搭的不二選擇。平價實惠的日本品牌Uniqlo和GU推出過不少手袋，款式多樣包括今年大熱的馬鞍袋、半月形袋，也有大容量的Tote Bag、水桶袋等，不少款式只要$200以內就能入手。



Uniqlo和GU推出過不少手袋，款式多樣包括馬鞍袋、半月形袋、Tote Bag、水桶袋等。（uniqlo@IG）

精選10款Uniqlo $200以下平價袋款

廣受女生歡迎的品牌Uniqlo 推出多款價格優惠的袋子，包括馬鞍袋、半月形袋、Tote Bag、帆布袋等，設計風格簡約大方，無論返工還是去街，都是易於穿搭的選擇。其中Uniqlo與芬蘭品牌Marimekko聯名，推出經典花朵圖案肩背包充滿夏日氣息，現正減價只需$79即可入手。女生們不妨多入手幾個平價手袋，方便配襯不同造型。

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精選10款GU $200以下平價袋

GU的手袋系列同樣走簡約路線，外型百搭方便襯衫之餘，同時滿足容量大的需求，包括容量極大的Tote Bag，而追求袋款小巧的女生則可選擇方形斜揹袋，拉鍊口大，也可任意擺放物件。GU袋款配色多樣，如牛奶白、杏色、淺藍色、檸檬黃、銀色等，散發溫柔氣質，無論返工，還是日常生活，都是百搭又實用！

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同場加映：舒適飄逸的連身裙不挑身材又涼爽，成為女生遮肉「恩物」。日本品牌GU和Uniqlo熱賣中的連身裙正進行減價優惠，款式多樣，包括吊帶裙、A字型長裙、泡泡袖連身裙等，快趁減價入手心儀單品。

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同場加映：每日都苦惱著如何搭配衣服？不妨參考Uniqlo、GU「一衣多穿」的穿搭法則。只需一件單品，如一條樸素的黑色西褲，搭配襯衫和一件針織衣，襯出簡約適合通勤的造型；針織衣除了可當外套單穿，也可把將針織衣綁結掛在肩上，打造層次感。無論工作、外遊都適合，絕不重複失手，是懶人必學的穿搭方法。

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