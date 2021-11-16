BV｜新創意總監Matthieu Blazy大有來頭　同樣低調兼曾效力Céline

【Bottega Veneta／BV／Daniel Lee】Daniel Lee宣布離任Bottega Veneta（BV）創意總監，震驚整個時尚界，亦令大家議論紛紛誰會接任，今日（16/11）BV就宣布任命 Matthieu Blazy 為創意總監，即日生效。到底誰是Matthieu Blazy？繼Daniel Lee後，又一位Old Céline的設計師擔任BV創意總監？



Bottega Veneta（BV）宣布任命 Matthieu Blazy 為創意總監。（Bottega Veneta）

Bottega Veneta新創意總監 又一位曾效力Céline？

Daniel Lee在2018年接任Bottega Veneta（BV）創意總監，他曾在Phoebe Philo年代Céline工作，作風低調，本令外界憂心，但當Daniel Lee交出首個系列作品，BV即時被封為「Old Céline, New Bottega」，為品牌帶來新時代。他接下來的作品，都帶來無限驚喜，同時也帶領着潮流。因此，當他無預警宣告離任時，都令不少人擔憂，BV也束手無策，並未能即時宣告接班人。

今日（16/11）BV終於帶來消息，Matthieu Blazy即時接任Bottega Veneta（BV）創意總監一職。但問題來了，母公司Kering似乎又找來一位低調的設計師。

點擊看Matthieu Blazy早前作品：

37歲的Matthieu Blazy，來自巴黎，他曾效力Raf Simons、Maison Martin Margiela，2014年更是Céline的高級設計師。於2016至2019年間，他與就職於Calvin Klein的Raf Simons再次合作。

而早於去年，Matthieu Blaz已y被BV任命為服裝設計總監，協助前創意總監Daniel Lee 主理設計，在Salon系列中，不少都是出自 Matthieu Blazy 的手筆，他的設計功力，更曾獲嚴厲的時尚評論家Suzy Menkes以「a new star born」來形容他。

Bottega Veneta首席執行官 Leo Rongone大讚Matthieu Blazy。（matthieu_blazy@instagram）

Matthieu Blazy是一位才華洋溢的人，任命他執掌我們的品牌，我很自豪和興奮。 Bottega Veneta首席執行官 Leo Rongone

Matthieu Blazy的設計同樣帶着現代化的極簡主義，多少能延續BV的美學與基因，他的首個系列作品將於 2022 年 2 月推出，就讓大家期待一下Matthieu Blazy的Bottega Veneta。