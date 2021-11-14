BV｜創意總監Daniel Lee辭任即傳加價？「Salon 03」手袋成絕唱

【Bottega Veneta／BV／Daniel Lee】Daniel Lee在2018年接任Bottega Veneta（BV）創意總監，令品牌起死回生，深得時尚界人士喜愛，也奪下「英國時尚大獎年度設計師」，所設計的手袋款式變得更保值。但日前Daniel Lee突然宣告離任，而10月發布的「Salon 03」將成為他為BV設計的最後系列，看看他留下甚麼時尚元素給時尚界與品牌。



【Bottega Veneta／BV／Daniel Lee】2018年，曾為Céline工作的Daniel Lee入主Bottega Veneta（BV）創意總監。（Getty Images）

Daniel Lee辭任BV創意總監 下一任會是誰？

2018年，曾為Céline工作的Daniel Lee入主Bottega Veneta（BV）創意總監，極簡設計擄獲一眾時尚界人士，人氣如The Pouch、The Arco等，更帶出潮流；可惜，香港時間11月11日，BV正式宣布，Daniel Lee離任創意總監一職：「感謝Daniel Lee過去3年對BV的貢獻，保持品牌50年的傳統，同時令品牌有全新的面貌與現代感。過去3年驚人增長的成績，證明他的創意是成功的。」Daniel Lee也感激BV的團隊，令他有難忘的經歷，而「Salon 03」相信是他最後為BV設計的系列。

Daniel Lee辭任一事，坊間即傳出「加價」、「繼任」等疑問，不過官方並未有加價的消息，而繼任人選也有待宣布。

【Bottega Veneta／BV／Daniel Lee】Bottega Veneta（BV）香港時間11月11日宣布，Daniel Lee離任創意總監一職。

Daniel Lee 最後一季「Salon 03」展示誇張簡約時尚

以往時裝季度都被統稱「Spring/ Summer（SS）」與「Autumn/ Winter（AW）」，愛突破傳統的Daniel Lee則以「Wardrobe」與「Salon」系列呈現。

BV 2022春夏Salon 03系列靈感來自時裝的黃金時代，加入美國音樂、工業等元素，滿足現代、自由的魅力；誇張、極具份量的剪裁也是重點之一。

▼▼▼相信BV 2022春夏Salon 03系列是Daniel Lee的最後一季，按圖看精選作品▼▼▼

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▼▼▼BV 2022春夏Salon 03系列精選手袋，Daniel Lee設計出更多hobo Bag、腋下手袋？▼▼▼

Cassette手袋仍是BV重點設計？

女生最關注的手袋系列運用了BV近年的標誌性元素：Tire Boot、the Triangle和富觸感的材料，也加入了工業和機械風格為靈感的金屬配件；今季，Daniel Lee設計出更多hobo Bag、腋下手袋，都以光面滑身的皮革，簡約的外表，配搭大膽的色彩，或是標誌性金屬配件。而Cassette手袋都是BV重點設計，今季加入更多元素，柔軟蓬鬆、鉸接式，同時重新演繹經典BV Intrecciato皮革編織。

【Bottega Veneta／BV／Daniel Lee】Daniel Lee「Salon 03」Cassette手袋。（Bottega Veneta）

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