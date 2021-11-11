BV｜創意總監Daniel Lee無預警辭任　回顧人氣爆款雲朵包最特別？

【Bottega Veneta／BV／Daniel Lee】2018年，Daniel Lee接捧成Bottega Veneta創意總監，為品牌進行大改革，注入年輕化元素，簡約俐落設計擄獲一眾時尚界人士，成為人氣設計師之一。當Bottega Veneta邁入新氣象之際，Daniel Lee突然宣告離任。



【Bottega Veneta／BV／Daniel Lee】當Bottega Veneta邁入新氣象之際，創意總監Daniel Lee突然宣告離任。(Bottega Veneta)

Bottega Veneta突發聲明 與Daniel Lee結束3年合作關係

Bottega Veneta母公司Kering突發出聲明，公布Bottega Veneta和Daniel Lee結束3年合作關係，Bottega Veneta CEO Leo Rongone在聲明中向Daniel Lee表達感激之情，指Daniel Lee為品牌帶來新視角與富現代感設計，改革的同時亦尊重品牌50年傳統，更表示Daniel Lee任職3年間銷售明顯增長，證明在創意設計方面十分成功。Daniel Lee亦發表感受：「我在Bottega Veneta的時光是一段難忘的經歷，感激能與才華橫溢的團隊工作，感謝所有參與創造願景的人。」同時又感謝Kering集團CEO Francois-Henri Pinault一直給予支持，讓他有機會成為Bottega Veneta的一份子。

【Bottega Veneta／BV／Daniel Lee】Daniel Lee沒有將Bottega Veneta與前人風格捨去，保留1960年代的Intrecciato編織技術，也為其作品加入簡約線條。(VCG)

Daniel Lee成功將BV年輕化 簡約知性設計獲好評

Daniel Lee未任職Bottega Veneta創意總監前，曾於2012年在Phoebe Philo年代的CÉLINE工作，為其左右手之一，作風低調，外界對他認知不多，故時尚界人士當時都表示恐慌，擔心Bottega Veneta會否走下坡，直至Daniel Lee交出首個系列作品：2019早秋系列，外界對其改觀；及後的2019秋冬系列，Daniel Lee沒有將品牌與前人風格捨去，保留1960年代的Intrecciato編織技術，也為其加入如他任職CÉLINE時期的簡約線條，將編織格紋尺寸縮細變成大編織皮革，大格子壓紋匯入大衣、半身裙、鞋及手袋，更具質感與年輕化的設計充滿好評。

【Bottega Veneta／BV／Daniel Lee】在職Bottega Veneta 3年期間，Daniel Lee交出眾多令人印象深刻的作品，其中以2019春夏系列The Pouch較受歡迎。(kaity_modern@Instagram)

回顧5款人氣Bottega Veneta手袋

在職3年期間，Daniel Lee交出眾多令人印象深刻的作品，將過去方正形狀手袋設計加入幾何形狀，甚至不規則形狀設計，成為一班時尚達人的IT Bags；其中以2019春夏系列The Pouch較受歡迎，手袋以小牛皮製成，亦故意於開合位置做出皺褶位，令袋身變得更蓬鬆柔軟；也是基於皺褶位置讓整個袋形外形看起來像雲朵一樣，故被稱為「雲朵包」，自推出至今討論度絲亳未減。

▼▼▼【按圖看】Daniel Lee設計的5款人氣Bottega Veneta手袋▼▼▼

Daniel Lee大膽革新 BV新發展方向會是......

Daniel Lee除了在系列作品上帶來新元素；事實上，也曾為Bottega Veneta進行前所未有的革新，2019年低調更換了品牌Logo，將字距變窄、字體變粗，有將品牌推向新階段之意；又曾於今年1月突清空品牌Facebook、Instagram和Twitter社交平台官方專頁，引起業界與大眾譁然，Daniel Lee大膽的性格讓更多人關注Bottega Veneta，加上年輕化設計一改品牌過往老氣形象。

沒想到Daniel Lee將Bottega Veneta發光發亮後竟突然結束合作，Bottega Veneta表示快將宣布品牌的新動向，到底Bottega Veneta會由哪設計師接捧？沒有了Daniel Lee的Bottega Veneta，新設計又會否得民心？Daniel Lee的發展方向又會如何？大家就拭目以待吧！

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