Black Friday 2021｜Yoox名牌限時優惠低至4折　精選10款名牌手袋

NET-A-PORTER GROUP旗下的網購平台Yoox恆常優惠已經吸引，全因它就像網絡版的Outnet，全年提供過季折扣的優惠價格，來到Black Friday，可算是「折上折」，由今個星期起，Yoox為迎接Black Friday，陸續推出不同折扣，當然Black Friday正日是最大折扣，看看有甚麼名牌款式值得先放到購物車中。



網購平台Yoox已推出「Black Friday Week」優惠。（yoox.com）

Yoox率先推出Black Friday折扣 先加哪款式入購物車？

11月26日便是Black Friday正日，許多網購平台當天才會推出優惠，而Yoox早在「Black Friday Week」已推出不同優惠，像是24日指定商品便有75-8折的優惠；而25日則會每8小時便會按類別轉優惠，像是「上衣類 + 飾品、鞋履」，然後過了8小時便到「外套 + 童裝」等，如果你想入手人氣的Burberry Trench Coat、Tod’s、Roger Vivier返工鞋，便要留意25日的公布。

Burberry Trench Coat現售（yoox.com）

而26日Black Friday正日當然是「重頭戲」，當日便是4折優惠，直到28日早上9時，但當然會售完即止，想買到心頭好便要早上9時登入網站；記者也建議可以現在先放心頭好在購物車中，到Black Friday便可以即時入手；像是Burberry、Bottega Veneta、Chloé的款式都比較實用、百搭，用作返工、外出手袋也不錯。

▼▼▼【按圖看】Yoox在11月26日便會釋出減價名單，有哪些品牌值得留意？▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）