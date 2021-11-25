Black Friday 2021｜Selfridges限時減價低至7折　YSL套裝售$205

【Black Friday 2021】｜一年一度Black Friday（黑色星期五）將於11月26日登埸，其中美妝天堂Selfridges亦推出低至7折的優惠，當中貴婦品牌如Lamer、SISLEY、LANCOME、Guerlain等都包括減價列中，當中更驚喜地包含GIORGIO ARMANI的聖誕倒數月曆，折後不用港元2千便買到，平均每件只需$77，自用或送禮也得體。是次Black Friday美妝減價產品很多，《01女生》為大家精選25款不可錯過的美妝好物與聖誕套裝，方便大家盡享優惠。



來到年末的Black Friday（黑色星期五）又是購物稿賞自己的好時機，除了Amazon、Walmart等推出Black Friday優惠外，英國網購平台Selfridges亦從即日起，推出Black Friday限時低至7折優惠，加上網站美妝產品已是退稅價，絕對是以平價入手美妝好物的機會。

【Black Friday 2021】一年一度Black Friday（黑色星期五）將於11月26日登埸，其中美妝天堂Selfridges亦推出8折優惠，甚少減價的貴婦品牌如SISLEY、LANCOME、Guerlain等都包括減價列中。(Selfridge)

精選20款不可錯過的美妝好物與聖誕套裝

是次減價包括：ATELIER COLOGNE限量版聖誕倒數月曆，原價售HK$2,800，7折後只HK$2,200便買到24件人氣產品，平均每件只$92；MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）愛用的GHD platinum+造型夾，亦包含在是次Black Friday優惠中，9折後只HK$1,566。另外，今年YSL與kiehl's新推出的聖誕禮物套妝有8折優惠之餘，貴婦品牌LA MER 、香水品牌DIPTYQUE亦罕有推出8折優惠，所以小資女不妨趁是次減價，去初嘗貴牌的美妝、護膚好物吧！

【Black Friday 2021】按圖看：美妝天堂Selfridges推Black Friday勁量優惠，《01女生》精選「15款不可錯過的聖誕禮物套裝」。GIORGIO ARMANI在8折後，不用港元2千便買到？GHD新款造型夾也有減價？▼▼▼

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【Black Friday 2021】按圖看：《01女生》精選Selfridges—Black Friday「10款人氣皇牌護膚、美妝好物」▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

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