皮褸3大保存、清潔、保養教學：濕度不應過25%　BB油拯救發霉皮革

「皮衣」這個歷久不衰的經典單品，雖然可以穿出無數種個性穿搭，但在香港這樣潮濕多雨的氣候下，其實保養跟保存都不太容易，皮衣大致分成皮革與人造皮革，分辨方法可以從穿久之後皮革會不會有大塊「破皮」來辨別，動物皮革基本上不太會有這樣的狀況出現。



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人造皮革

對於人造皮革沒有特別的方法能夠避免它破皮或是損壞，尤其是在潮濕的香港、狹窄的空間，避免不了衣服的摩擦與濕氣、熱氣的襲擊，但是可以把它放在保持乾燥的地方並且不要水洗，如此便可延長人造皮革的壽命。

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皮革

皮革在穿著時要避免皮衣淋雨。在換季收進衣櫃前，可以先用油脂薄薄的塗一層，並用無酸紙（宣紙）、衣套等包裹後吊在相對濕度介於 50 到 80 百分比、溫度盡量不超過 25 度的地方。

若是皮衣無可避免地發霉了，只需要使用油脂輕輕地擦拭掉，就能讓皮革煥然一新，無論是嬰兒油、橄欖油、椰子油都可以，如果真的嫌麻煩可以直接送專業的皮革保養店，但送回來時可能會有一股刺鼻味。

麂皮與皮毛

這兩種皮革在香港算是比較小眾的皮衣，畢竟香港即便冬天的低溫也不至於需要穿到皮草。不過這兩種皮革尤其地不可以碰水，皮草在香港更不容易保存，而且皮草千萬不能因為覺得可以隔絕水氣就放在塑膠袋裡保存，應該收存在通風不潮濕的地方，清潔則應注意不能乾洗。而麂皮如果只是稍微髒汙可以用專用的橡皮擦或是毛刷將其乾刷乾淨。

Dappei 結語：

香港這樣四季濕氣皆重、氣溫高的地方，其實很不利皮衣、皮草的保存與保養，就連在氣溫較低的歐美國家也常在夏季把皮草送去專門的管理店存放，在香港一般我們只能盡量做到除濕和控制溫度，不過只要細心保養，一件好的皮衣依然非常值得投資。



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原文：超實用「皮衣」保養教學：清潔、保存重點一定要知道，讓皮衣跟你帥到海角天涯！

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