牛仔褲清洗保養3大秘訣！落鹽浸泡可防褪色　著幾耐先要洗一次？

牛仔褲是每個人衣櫃的必備單品，也是萬年不敗的經典。投資一件牛仔褲不會出錯外，後續保養也是一大學問，本篇編輯就整理出「保養牛仔褲」的三大要點，讓牛仔褲成為你衣櫃的長青單品！



難得入手到適合自己身型、洗水的牛仔褲，絕對要小心清洗！點圖看保養牛仔褲的3個秘訣▼▼▼

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清洗的頻率以氣候決定

許多人聽到牛仔褲保養，一定會覺得牛仔褲越少洗越好，但其實不然。如果你在氣候較乾燥的歐美國家，那可以越少洗越好。但如果你身處在比較潮濕的國家，因為氣溫、濕度等關係，不清洗的話很容易讓牛仔褲泛黃，更會讓牛仔褲的壽命減短，因此大概穿十次洗兩次是最好的頻率。

鹽巴可以用來定色

許多人買到新牛仔褲就急著放進洗衣機清洗，但其實這樣可能會讓牛仔褲有褪色的問題，也可能因此不小心讓其他衣服一併染色遭殃。其實新的牛仔褲可以在買回來之後，在水中加入些許鹽巴並將牛仔褲浸泡在鹽水中，大概泡八小時後，就能減緩之後褪色的狀況。

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清洗小技巧

在清洗牛仔褲時有許多需要注意的地方。在清洗時，最好反面清洗而且有洗衣袋為佳。水溫盡量不要超過 30 度，牛仔褲本身的布料不太建議高溫觸碰，熨燙時也以低溫燙最好。晾曬前可以讓牛仔褲先脫水，如果是刷破款式的牛仔褲要記得縮短脫水時間，避免破洞越洗越大。注意這些小細節，保證你心愛的牛仔褲絕對會跟著你長長久久！

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原文：不是越少洗越好、善用鹽巴定色，穿搭型人都這樣做的「丹寧單品、牛仔褲」保養教學，每次穿上都更帥！

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